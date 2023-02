Carlos Herrera se pronuncia sobre su boda sorpresa y secreta en Nueva York

Casi dos meses ha tardado la prensa en enterarse del enlace de uno de los comunicadores más populares del país: Carlos Herrera. El locutor estrella de la COPE se dio el sí quiero con novia Pepa Gea el 5 de diciembre de 2022 en Nueva York. El domingo 29 de enero de 2023 dos programas de televisión adelantaron la noticia en exclusiva de la boda del almeriense. Y poco a poco se han sabido más cosas. El propio Herrera compartió en su cuenta de Instagram una foto del día en que ese unió con Gea. «Comparto gustosamente con vosotros esta instantánea. 5 de diciembre. Nueva York. Gracias por vuestro afecto e interés», escribía el periodista. En fechas cercanas el enlace los dos hijos que el periodista tuvo con la también locutora Mariló Montero, Alberto y Rocío, publicaron una instantánea juntos en la ciudad de los rascacielos. A posteriori lo que se ha descubierto es que no quisieron perderse fecha tan señalada para su padre.

En su programa de Herrera en COPE, su colaborador Antonio Naranjo rescataba el asunto y Herrera aprovechó para dejar claras algunas cosas:»Estos días los medios de comunicación, que han sido muy cariñosos y generosos, informaban de este cambio de estado administrativo, de estado civil. He publicado una fotografía para que todos lo tengan. Una fotografía que resumía. Decían secreto, no, hombre. He sido discreto».

«La foto es muy bonita y tú te llevas una joya… pero ella se lleva una joyita», apuntaba Antonio Naranjo. «Vi una vez una lápida en la que ponía ‘Menganito de tal: como padre, un ejemplo, como marido, un ejemplar'», respondía con humor el periodista.

Pepa Gea, 16 años más joven que Herrera, también es periodista y locutora de radio como él. Gea trabaja en Más de uno en Onda Cero, cadena a la que está ligada desde años. En esta emisora coincidió con el que es hoy su marido Carlos Herrera durante años y hace tres que iniciaron una relación sentimental. En la actualidad, además, ejerce como columnista en The Objetive. Gea, al igual que Herrera, tiene dos hijos de una relación anterior, aunque no son tan mediáticos con los hijos que el locutor comparte con Mariló Montero. Alberto ha sustituido en varias ocasiones a su padre en al radio y Rocío se dedica al mundo de la moda y recientemente ha debutado como diseñadora presentando su primera colección.

Además de periodista Pepa Gea es experta universitaria en Nutrición y Dietética, presentadora de eventos, conferenciante y ponente, asesora/consultora wellness y antiaging.