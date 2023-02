La ‘bomba’ de Ramón Tamames sobre la oferta de Santiago Abascal: «Esto solo pasa una vez en la vida»

En el programa de Carlos Herrera en la COPE, Fernando Jáuregui ha soltado un verdadero bombazo sobre uno de los temas de más actualidad: la posibilidad de que Ramón Tamames sea el candidato de VOX una vez realizada la moción de censura al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez.

El periodista comentó en la emisión de este jueves, 2 de febrero de 2023, que iba a escribir un artículo sobre la decisión del excomunista de ser el abanderado del partido de Santiago Abascal, asegurando algo que se ha dado como una posibilidad:

Jáuregui detalla que asevera esto porque cuando le contaron la posibilidad de que su excompañero en el Partido Comunista asumiera esta candidatura, le llamó para saber si era cierto o no:

«Le dije, pero Ramón y me dijo ‘esto es una oportunidad que solo pasa una vez en la vida’. Juro que me dijo eso. Me dio permiso para reproducirlo».