Manolo Lama y Paco González protagonizan una de las broncas más bestias por el tema Vinícius: «¡Vete a cagar!»

Son ya varias las semanas en las que Vinícius está en el ojo del huracán.

Hay diferentes opiniones sobre si Vinícius es un provocador o es provocado continuamente dentro de los terrenos de juego. Y, durante el Mallorca-Real Madrid del pasado domingo 5 febrero, el futbolista brasileño volvió a estar en medio de la polémica.

Sus encontronazos con los defensores del conjunto balear, Maffeo (el jugador que casi le rompió la pierna y luego puso a parir a Vinícius en una entrevista) y Raíllo, fue motivo de debate en las tertulias deportivas como ‘El Partidazo de COPE’ que presenta Juanma Castaño. En el mismo colaboran dos de las voces más reconocidas de este país como son Paco González y Manolo Lama. La dupla mítica tuvo uno de las mayores broncas que se recuerdan hasta la fecha.

Manolo Lama comenzó cargando contra la actitud del brasileño: «A Vinícius le pegan más que a ningún otro jugador. Hoy le han hecho 10 faltas. ¿Alguna te parecía violenta? (dijo a Paco González) A Vinícius le provocan y nadie puede discutirlo, pero es que él ayuda a que le provoquen. Hoy se ha ido besándose el escudo al descanso dirigiéndose a la grada».

Paco González, que no estaba nada de acuerdo con lo que decía su compañero, le respondió: «Que el malo sea el que recibe insultos racistas y patadas, siendo el que más faltas recibe de todas las grandes ligas, me parece increíble. Entiendo que puede estar equivocado pero ponemos el foco en él. Parece que le perjudica al Real Madrid. Me parece que el periodismo confunde el tiro».

La comparación de Paco González con «las mujeres violadas», el detonante

Tras dejar claro de qué bando estaban uno y otro, después de las intervenciones de otros compañeros de la tertulia, Paco González comparó el argumento con un símil que generaría luego reproches subidos de tono: «Manolo, estás acusando a la chica violada de llevar minifalda. Lamentable».

«¡Vete a cagar!»

Y Manolo Lama respondió claramente cabreado:

«No te lo voy a consentir, Paco. No vas a involucrarme en una lacra que sufre la sociedad. Ese símil te lo aplicas a tí pero a mí no. Vete a tu casa y ponte la minifalda. ¡Vete a cagar!”, dijo Lama.

Paco González se lo tomó con ‘humor’ dentro de lo que cabía. «Luego iré cuando tenga ganas, no te preocupes. Luego voy a cagar en tus argumentos». “Si quieres te hago yo bromitas con violaciones, ¿te hago yo a ti bromitas y te meto en las bromitas?. A ver si te hace gracia“, continúo Lama visiblemente enfadado.

«¿Pero qué bromitas? Te estoy acusando de defender a la víctima de las agresiones», dijo Paco González. Tras estas palabras, Juanma Castaño trató de calmar las aguas “Por favor, se acabó esto”.

Insultos racistas a Vinícius: «P… mono»

Lamentablemente, Vinícius volvió a ser víctima de insultos racistas tal y como captaron las cámaras de ‘Dazn’ y aquí sí que no hay debate. El jugador del Real Madrid, otra vez más y ya van varias, le tocó vivir un nuevo episodio desagradable y volvió a sufrir gritos racistas: “¡Eres un mono, eres un p… mono!”.

Ya la temporada pasada también sobre el feudo balear, el jugador del Real Madrid sufrió los vergonzosos ataques de algunos aficionados desde la grada bermellona (”vete a recoger plátanos”). Y durante esta campaña, en el Cívitas Metropolitano y en José Zorrilla, Vinícius también ha vuelto a ser objeto de ataques racistas.