El magistral ‘zasca’ de Carlos Alsina que deja balbuceando a Félix Bolaños frente a los micrófonos

¡Carlos Alsina lo volvió a hacer!

Tras hundir a Pilar Llop por la polémica Ley del ‘solo sí es sí’, el presentador de ‘Más de Uno’ vapuleó a Félix Bolaños por el mismo tema.

En la entrevista realizada este 9 de febrero, el ministro de Presidencia salió escaldado al intentar echar balones fuera por la polémica normativa impulsada desde el Ministerio de Igualdad. En concreto, el momento de máxima tensión llegó cuando el socialista oyó una palabra que aterra a la izquierda y extrema izquierda: “Dimisiones”.

Alsina quiso saber “cómo es posible que no haya salido nadie a decir ‘la culpa fue mía, que no lo supe ver, pido disculpas y cojo la puerta y me voy a mi casa’. ¿Por qué eso no ha sucedido?”.

El ministro de Sánchez buscó huir hacia delante sin mucho éxito: “Quiero no dedicar ni un minuto a mirar el pasado y quiero dedicar todo mi tiempo a buscar una solución”. Una frase hecha que no coló, por lo que el periodista le tiró de las orejas en directo: «Es que el pasado es de hace cuatro meses, que fue cuando entró en vigor esta ley», le recordó.

Indignado por cómo se la estaba intentando ‘colar’ Bolaños, Alsina le metió un ‘zasca’ que dejó al socialista balbuceando ante los micrófonos de ‘Onda Cero’: «Tampoco es un pasado remoto y para eso es usted el ministro de la Memoria Democrática».

“Sí.. pero…bueno…yo creo que la memoria son otras cuestiones diferentes”, dijo sin atino.

Finalmente, el socialista reconoció “con toda humildad” que la Ley del ‘solo sí es sí’ es “imperfecta”, por lo que salió en defensa de la reforma que el PSOE está liderando a pesar de costarle una nueva crisis de gobierno con Unidas Podemos.

“La proposición de ley que se ha presentado es impecable y que consigue dar solución a los problemas que se han presentado”. Y ha recordado que es necesario modificar la ley que ha conseguido «efectos indeseados» como es la reducción de condenas de los agresores sexuales, de la que se han beneficiado más de 400 personas.