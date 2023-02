El genial troleo de Herrera a Sánchez ante ocho millones de oyentes que saca una sonrisa a Barceló y Alsina

El genial troleo de Carlos Herrera a Pedro Sánchez retumbó en las principales cadenas de radio de toda España.

Con motivo del Día Mundial de la Radio, el presentador de ‘Herrera en la COPE’ emitió junto a Àngels Barceló (Cadena SER) y Carlos Alsina (Onda Cero) desde la Fundación Telefónica. Una oportunidad histórica que no dejó pasar para vapulear ante ocho millones de oyentes al presidente del Gobierno.

En un ataque de sinceridad, Herrera aseguró: “Yo ya he dicho que no quiero a Pedro Sánchez. El que ahora no quiere entrevistarle soy yo. Entonces aunque él quiera venir, le voy a decir que no. Lo siento, no tengo tiempo. No le voy a entrevistar. No creo que le de ningún disgusto”.

Unas palabras que le sacaron una sonrisa a Alsina y hasta a la propia Barceló, que solo pudo agregar: “¡qué gustazo!, además”.

Durante el evento, organizado por la Asociación Española de la Radiodifusión Comercial (AERC), también se aprovechó para ahondar en la buena sintonía que existe entre los tres y el respeto profesional que se tienen por luchar por el “prime time” de la radio española.

De ahí que Alsina intentó aprovechar la ‘alianza’ de este 13 de febrero para lanzar una graciosa propuesta: “Lo que tenemos que hacer es empezar más tarde”, bromeó sobre los “maratonianos” horarios de sus programas.

“Cuando suena el despertador te acuerdas del demonio que está sentado al borde de la cama y te dice: ‘tú, qué necesidad tienes de estar levantándote a esta hora si podrías estar tranquilo hasta las 8 de la mañana, y ahora te tienes que levantar…’”, indicó Herrera.

“Luego ya has expulsado a ese demonio, lo peor de un programa de seis horas y pico no es el madrugón, el madrugón es lo más suave. Lo peor es todo lo que te espera después y todo lo que has tenido que pasar antes”, puntualizó Barceló.

📹 #DiaMundialDeLaRadio | ¿Qué es lo peor de empezar un programa a las 6 de la mañana? ¿El madrugón? ¿La tarde anterior? Barceló, Herrera y Alsina hablan desde la experiencia. pic.twitter.com/JXisHRZ0W1 — Hoy por Hoy (@HoyPorHoy) February 13, 2023

Fue la propia periodista de la Cadena SER quien puso énfasis en que, a pesar de las diferencias ideológicas de cada uno de sus programas, “no tiene ningún sentido llevarse mal, es mucho más complicado llevarse mal que llevarse bien”.

Al punto de que los tres han confesado que se escuchan mutuamente después de sus respectivos programas. “Yo escucho a Àngels y a Alsina”, ha reconocido Herrera. Algo que también ha hecho la presentadora de Hoy por Hoy: “Yo entro a menudo a las webs de Onda Cero y COPE”.