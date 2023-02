Losantos recoge el guante: desatado contra Olona por echarse en los brazos de Évole

Era de esperar.

Federico Jiménez Losantos no pudo resistirse, aunque fuese de soslayo, a comentar la entrevista de Jordi Évole a Macarena Olona en laSexta la noche del 19 de febrero de 2023.

Cierto es que el conductor de ‘Lo de Évole‘ se refirió varias veces al director de ‘Es la Mañana de Federico’ (esRadio) durante su cuestionario a la expolítica de VOX.

Pero el comunicador de Orihuela del Tremedal (Teruel) no se dejó seducir por las impostadas lisonjas del presentador de la segunda cadena de Atresmedia, al que llegó a tachar de «majadero».

En su editorial de este 20 de febrero de 2023, Losantos censuró que Olona se prestase a conceder una entrevista a Évole:

Ayer hubo un momento triste. Yo creo que Macarena Olona es una persona valiosa. No está en su mejor momento, pero estas cosas pasan cuando dejas la política. Pero con el amigo de Otegi no, Macarena, con el amigo de Otegi no. Con el amigo de Otegi lo único que hay que decir es ¡vete por ahí, fuera! Yo sé que a este majadero le molesta que se le recuerde que es el amigo de Otegi. Sí, Jordi Évole, tú eres el amigo de Otegi, que ahí está tu foto posando con él y con cuatro sacamantecas, cuatro carniceros de la humanidad. ¿Qué pinta ahí Macarena Olona?

Para Losantos, el problema es que VOX no ha sabido cuidar a Macarena Olona cuando esta abandona la actividad política:

Los partidos tienen que saber que si se va alguien o se aparta a alguien, a esas personas hay que cuidarlas porque ese es un año de convalecencia y el enfermo no sabe que no puede andar. Te pones a andar cuando te rompes una pierna y resulta que te caes y estas son las consecuencias. Aunque sea solo por el bien del partido, porque esto no le beneficia, hay que cuidar a la gente, no alegrarse de su caída porque queda un hueco libre, que es lo que ha pasado en VOX.