Jordi Évole ‘vende’ a laSexta ante las críticas de Pablo Iglesias a su entrevista a Macarena Olona

Se ha acongojado, por decirlo finamente, ante las críticas de Pablo Iglesias.

Jordi Évole, que entrevistó el 19 de febrero de 2023 a Macarena Olona, tuvo que defenderse o, mejor dicho, justificar ciertos trabajos a realizar en laSexta deslizando que no siempre está de acuerdo con los cometidos encargados.

Más allá de la famosa escenita del aspirador después de que acabase la entrevista con la exportavoz adjunta de VOX en el Congreso de los Diputados, al presentador de ‘Lo de Évole‘ le tocó afrontar un Gólgota en un cara a cara con el fundador de Unidas Podemos en la emisora catalana Rac1.

Pablo Iglesias dejó claro desde el primer momento que no le había gustado un ápice la entrevista porque, a su juicio, era un paso más para normalizar a formaciones como la que preside Santiago Abascal:

Cuando tú entrevistas a un ultra le haces preguntas que no le harían otros periodistas o que no le harían otros medios. Pero creo que a la hora de definir estrategias para enfrentar a la ultraderecha opino que nos equivocamos si nos creemos que la ultraderecha son solo sus representantes políticos. A la ultraderecha se la combate señalando a aquellos que les abren foros y los normalizan. Cada vez que Ferreras sienta en la mesa a Eduardo Inda como un periodista respetable está siendo uno de los responsables del éxito del fascismo y de la ultraderecha en España . Yo sé que tú eso no lo puedes decir. Inda es un juguete, una marioneta, pero hay que ir por quien coloca a Inda ahí. El problema no es ni VOX ni Inda, sino quién opera detrás de estos sujetos.

Jordi Évole, que no sabía por donde salir, acabó defendiéndose a sí mismo y dejando vendida a su propia cadena:

Iglesias, al que no le cerraba el inicio de la réplica de Évole, interrumpía a este volviendo a poner el acento sobre lo que hace su medio:

El comunicador de laSexta siguió respondiendo y dejando claro que él hace una labor que no tiene que ser la misma que la que se realiza en la segunda cadena de Atresmedia:

Yo no quiero caer aquí en un corporativismo de me voy a defender y voy a defender al medio. Yo me puedo defender por lo que yo hago y luchando mucho en una cadena como laSexta. Y te puedo asegurar que no hay un paso atrás. Lo que yo no me puedo hacer es responsable de las programaciones de todo mi grupo mediático como tú no te puedes hacer responsable de todas las opiniones que hay en Unidas Podemos.