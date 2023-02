Naranjo le cierra el pico a Encinas, quien justifica la corrupción del PSOE diciendo que hay otros ‘Tito Berni’ en el PP

Es lo que se llama arrimar el ascua a su sardina.

O lanzar cortinas de humo.

Carmelo Encinas protagonizó un ejercicio de defensa a ultranza de la actuación del PSOE con ‘Tito Berni‘ en la tertulia de ‘Herrera en COPE‘ de este 28 de febrero de 2023.

El periodista recurrió al clásico ‘y tú más’ y también a otra justificación tradicional, la de que ‘otros también lo hacen’ para minimizar lo sucedido en el caso del diputado canario en el llamado ‘caso Mediador’:

Esto interpela al PSOE a que vigile qué es lo que pasa en su parroquia. Pero bichos de estos los hay en todos los partidos. Pero hay que ver si este tal Tito Berni no era un fanfarrón que se dedicaba a engañar a los empresarios

Hasta tal punto que insinuó que podía haber otros casos ‘Tito Berni’ en otros partidos, especialmente en el Partido Popular y refiriéndose a informaciones surgidas en torno al Gobierno de la Comunidad de Madrid:

Antonio Naranjo preguntaba ante las insinuaciones de Encinas:

Su oponente intentaba matizar:

No, no, detenidos no. Pero si hablamos de familiares esto es una práctica… Te puedo asegurar, te puedo dar listas de familiares, primos, hermanos, en fin, que han sido beneficiados.