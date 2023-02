Carlos Alsina se mofa del contorsionismo de Pedro Sánchez para sacudirse de encima a ‘Tito Berni’

Lo va a pasar mal, si es que no lo está pasando ya.

El ‘caso Mediador’ o, mejor dicho, las correrías puteras de ‘Tito Berni’ con empresarios y diputados socialistas están salpicando directamente a Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno socialcomunista está haciendo toda clase de contorsiones para evitar dar explicaciones sobre este caso de corrupción instalado en el PSOE.

Carlos Alsina, en su editorial en ‘Más de Uno’ (Onda Cero) de este 28 de febrero de 2023, denunció con mucha guasa las artimañas de Sánchez para intentar escurrir el bulto:

Bien, los partidos se copian las maniobras de camuflaje más burdas. El ‘Tito Berni’, última incorporación a la nómina de políticos que en España han sido cazados en chanchullos, se convirtió para el PSOE en esa persona de la que usted me habla. En la versión presidencial de Pedro Sánchez y en la versión extendida de su número dos en el partido, María Jesús Montero. ‘Ese señor que se ha visto involucrado en ese caso’. Esto no lo mejora ni Rajoy. ¿Bernardo qué? ‘Uy, yo Bernardos no conozco ninguno. Y por Tito Bernie en mi agenda de contactos tampoco me sale nada’.