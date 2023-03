Carlos Herrera hiela la sangre de Pedro Sánchez con las consecuencias que tendrán las correrías de ‘Tito Berni’

Está que no le cabe un cacahuete más a Pedro Sánchez.

Pese a los ímprobos esfuerzos de los socialistas, comenzando con el presidente del Gobierno socialcomunista, para intentar tapar las correrías de ‘Tito Berni‘, lo cierto es que el ‘caso Mediador’ sigue avanzando inexorablemente y ya ha llegado a la orilla de la bancada socialista en el Congreso de los Diputados.

Una quincena de parlamentarios está en el ojo del huracán y ahora, a pesar de los balones despejados por Patxi López, el portavoz del PSOE en la Cámara Baja, se exige por parte de la opinión pública quiénes estaban en esas cenas con ‘final feliz’.

Carlos Herrera, en su editorial de este 1 de marzo de 2023 en ‘Herrera en COPE’ desgranó el asunto de esta manera:

Herrera apunta que la emisora episcopal pudo conocer detalles jugosos del sumario sobre las correrías del ‘Tito Berni’:

La COPE ha tenido acceso al sumario y esto tenía una base criminal. La juez considera que blanqueaban el dinero a través de una sociedad deportiva. Curbelo no ha entrado en la cárcel porque la Fiscalía no lo ha solicitado. Habría que saber por qué no han hecho más porque el ‘Tito Berni’ esté encarcelado. Y lo peor para el PSOE es que Navarro hizo como Villarejo: lo grabó todo.