Herrera, Sostres y Leguina analizan el verdadero problema de Ángela Pam: «¡Odia a los hombres y habla de cerdadas en público!»

Se le había quedado a Carlos Herrera un tema en el tintero este jueves segundo de marzo de 2023, así lo reconocía él mismo.

En ninguno de sus editoriales en COPE de esa mañana, con tanto Tito Berni que desgranar, había introducido la última patochada infame protagonizada por la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam.

Y es que la mano derecha de Irene Montero, que se levanta 120.000 euros al año de todos los españoles, es un no parar de generar polémicas. Cuando no insulta gravemente a los jueces pidiéndoles formación (precisamente ella…), se ríe de las pifias que están generando con la lamentable ley del sí es sí, o directamente se pone a hablar de cochinadas en público. Quizás esto último es lo que mejor se le da.

Y es lo que hizo en un acto de su ministerio, explicándose así:

«Lo que se hace es reconocer que existe un adoctrinamiento en la otra parte, que trasmite una idea de que solo hay un cuerpo de mujer disponible y hay que aprenderlo desde niña. Y es que no nos interesa tanto que se sepa que se puede tener placer de unas formas y sin embargo de otras no van a ser tan placenteras aunque sean más normales… Por eso me escandaliza ese 75% de chicas jóvenes en este país que dicen que prefieren la penetración a la autoestimulación».

No le pilló a Herrera solo, sino acompañado en tertulia por Salvador Sostres (ABC), Joaquín Leguina (ex PSOE), Álvaro Nieto (The Objective) y Antonio Naranjo, que pusieron la puntilla a la podemita de la banda de la tarta: