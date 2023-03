Carlos Herrera alucina con la última desfachatez de Irene Montero y su ‘banda de la tarta’: «Tienen la cara de feldespato»

Arranca esta semana del 6 al 12 de marzo de 2023 con una cita ineludible en el calendario.

Todas las miradas están puestas en el 8-M, el Día Internacional de la Mujer, máxime con toda la polémica creada en torno a la infausta ley del solo sí es sí y los perniciosos efectos que la misma ya ha provocado, con más de 700 agresores sexuales beneficiados por la normativa de Irene Montero.

Carlos Herrera, en su editorial de este 6 de marzo de 2023, en ‘Herrera en COPE’, no se cortó un pelo a la hora de poner en su sitio a las componentes de la ‘bada de la tarta’ de Igualdad por seguir ‘innovando’ a la hora de sacarse de la manga auténticos despropósitos y encima tener la soberana desfachatez de creer que los españoles, en especial las mujeres, son personas iletradas y que no se enteran de qué va la feria.

El comunicador almeriense alucinó especialmente con las palabras de ese ‘portento’ de la naturaleza que responde al nombre de Ángela Rodríguez Pam, la más que bien pagada secretaria de Estado de Igualdad, que ahora propone como meta esencial que las mujeres puedan sentir plenamente el placer sexual.

Sí, como lo leen, no es ninguna broma:

Les ha asustado esta semana que hable de penetración y a continuación de autoestimulación. Incluso les asusta que, citando datos del Instituto de las Mujeres, me haya atrevido a insinuar que hay alguna mujer que tiene una vida sexual que no es satisfactoria. Incluso que esto pueda tener que ver con algunas prácticas sexuales. No digo yo que esto tenga que ver específicamente con la penetración, lo dice el estudio.