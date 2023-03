Ángel Expósito se harta de la cabezonería de Carmelo Encinas por minimizar las golferías del socialista ‘Tito Berni’: «¡Que se iba de putas!»

Está empeñado en que el PSOE le dé un puesto de relevancia.

O quizá que el mismísimo Pedro Sánchez le llame para una plaza en la Secretaría de Estado de Comunicación.

Porque lo cierto es que si hay un periodista entusiasta a la hora de minimizar el llamado ‘caso Mediador‘ y las correrías del socialista ‘Tito Berni‘ ese es Carmelo Encinas.

El analista político, invitado en la noche del 8 de marzo de 2023 en ‘La Linterna’ (COPE), se empecinó en defender lo indefendible y volvió a llevarse un severo correctivo, como ya le sucediera hace algunas fechas con Antonio Naranjo en ‘Herrera en COPE‘.

Y además le compró la mercancía averiada al presidente del Gobierno socialcomunista cuando este, en la sesión de control a su gabinete en el Congreso de los Diputados, sacó a relucir una antigua foto de Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, con una persona a la que posteriormente se vinculó con el contrabando.

Para Encinas, el inquilino de La Moncloa había actuado en legítima defensa ante el empeño de la oposición en tirarle a la cara de Sánchez al ‘Tito Berni’:

El caso este del ‘Tito Berni’ la oposición lo ha cogido evidentemente para endurecer sus críticas contra la izquierda y contra el PSOE en particular. Y si ellos han elevado el tono, pues el presidente ha dicho que yo lo elevo más. La atmósfera que había hoy en el Congreso de los Diputados era irrespirable, es que se han perdido el respeto. No sé yo si tú tenías bien pensado en sacar este viejo asunto de la fotografía con el contrabandista o el narcotraficante este…

Y de hecho, el tertuliano de la emisora episcopal buscó desviar el foco, que no era otro que las correrías del exdiputado socialista.

Pero Ángel Expósito, el director del programa, le dijo algo bien claro:

No es lo mismo porque además al narcotraficante nunca le condenaron por narcotraficante. Además no es lo mismo contrabandista que narcotraficante. Le condenaron por tabaco, no por drogas.