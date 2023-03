Antonio Naranjo noquea a Carmelo Encinas por comprar las soflamas de El País contra VOX

Colosal.

El periodista Antonio Naranjo ha dado una lluvia de zascas a Carmelo Encinas por sus ataques a VOX a causa de la moción de censura.

Encinas caricaturizó al partido de Santiago Abascal con etiquetas como «circo» o «ridículo» por impulsar la medida, encabezada por el economista Ramón Tamames.

Ante estas palabras, Naranjo ha salido al paso al afirmar que catalogar de circo a VOX, así como de simples agitadores es un error.

«No estoy de acuerdo en la concepción circense de VOX, que es el partido, y hoy es el día para recordarlo, que consiguió que el Tribunal Constitucional señalara la inconstitucionalidad del confinamiento y de la falta de movilidad, decidida por el Gobierno en su estado de alarma me parece osado».

También señala que es el único enfocado en «depurar las responsabilidades del Gobierno»:

«Es un partido que evidentemente explora las bajas pasiones, como todos los partidos políticos, pero también es un partido que hace cosas que otros no. Es el único partido empeñado en depurar las responsabilidades del Gobierno».

Pero Naranjo no se quedó ahí y le metió un zasca en toda la boca a Encinas:

Considera que «en la exageración de la crítica es dónde está la intención del análisis». El periodista también le atizó que hablara de circo para referirse a VOX cuando en el Congreso hay formaciones como Podemos, Bildu o Esquerra:

Otro zasca fue cuando le recriminó por adelantarse a los hechos, en lugar de esperar a que ocurran, comprando las soflamas de ‘El País’ contra VOX:

«Voy a esperar a verlo. No a lo que diga El País».

En cuanto a su postura, Naranjo es claro. Considera que «la pregunta que hay hacerse es está tranquilo o intranquilo la supuesta víctima de esa herramienta Constitucional. Si Sánchez está tranquilo, es evidente que esa moción no es la adecuada. Si Sánchez estuviera intranquilo, habría que decir justo lo contrario. En este sentido, y sin necesidad de criticar a VOX, es evidente que van a conseguir cuestiones antagónicas».

Sin embargo, lanzó una advertencia sobre la sesión: «Más de uno se va a sorprender».

El presentador de ‘Todo es Mentira’ (Cuatro), Risto Mejide, a pesar de demostrar que está en contra de las barrabasadas verbales vertidas por la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, no permitió que se pusiera en tela de juicio la estabilidad mental o emocional de la susodicha.

En el programa del 13 de marzo de 2023, después de poner un vídeo con todas las burradas de la podemita, entre ellas la de grabarse un vídeo en el que unas niñatas gritaban burradas contra la madre de Santiago Abascal o la entrevista a un canal web de Mediaset en el que se acusaba a los hombres españoles de ser poco menos que unos violadores de tomo y lomo, Antonio Naranjo era muy claro en el diagnóstico.

Y eso que el periodista de Alcalá de Henares (Madrid) tuvo que lidiar con las interrupciones de Javier Aroca. Pero aún así pudo exponer su argumentación:

Lo que es intolerable es que esta señora sea tan tibia con los violadores de verdad porque ella está promoviendo una ley que ayuda a los violadores y a los pederastas. Esto es lo que está pasando en España. Es un hecho, no una opinión. Son agresores sexuales que se están viendo beneficiados. Las consecuencias de la ley que promueve esta secretaria de Estado son de tibieza con los violadores de verdad y que encima esta persona se permita señalar a violadores ficticios para criminalizar al conjunto de los hombres es inaceptable.

Lo que yo creo es que esta señora necesita algún tipo de tratamiento y sin embargo lo que tiene es el BOE a su disposición para legislar. Porque no es una frase desafortunada. Todas estas cosas que dice se están plasmando en el Boletín Oficial del Estado como leyes vinculantes. Su ley trans que no hay por dónde cogerla, su ley del solo sí es sí que no hay por dónde cogerla. Todas las leyes que el Ministerio de Igualdad promueve con la complicidad del presidente del Gobierno están marcadas por los mismos delirios que todos vemos cuando abre la boca y suelta estas barbaridades. Pero sus leyes son iguales.