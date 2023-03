Margallo pone patas arriba la Cadena SER enumerando las mentiras del Gobierno Sánchez con las pensiones

Un minuto y medio que hay que escuchar.

El Gobierno Sánchez se saca de la chistera una reforma de las pensiones que tiene más trampas que una película de chinos.

Fieles a la propaganda de la ‘factoría Moncloa‘, se ha pretendido vender las bondades que encierran esos cambios, pero la verdad que se oculta es el palo que supondrá tanto para las empresas como para los trabajadores.

En la noche del 13 de marzo de 2023, en el programa ‘Hora 25’ (Cadena SER), el exministro de Exteriores y actual eurodiputado del Partido Popular, José Manuel García-Margallo, fue contundente a la hora de descubrir y rebatir todas las mentiras del Ejecutivo socialcomunista.

Para empezar, recordó que en Europa no han aplaudido en momento alguno la reforma y subrayó que en Bruselas solo interesa que el sistema de las pensiones sea sostenible:

Ecofin va a aprobar ahora, otra vez, la senda del déficit excesivo y volvemos al 3% del Producto Interior Bruto y al 60% de la deuda y de dar margen a los Estados miembros para que ese límite lo cumplan subiendo ingresos o bajando gastos. Lo que aquí importa es que no haya un agujero en el sistema.

Este es un tema muy complejo, muy importante y que merece una reflexión atenta. A la Comisión Europea y al Consejo Europeo les trae perfectamente sin cuidado si aumentan los ingresos o disminuyen los gastos. Lo que le importa es la sostenibilidad del sistema. Eso es lo que ha exigido Europa y no es que haya aplaudido el contenido de la reforma.

El eurodiputado popular hizo memoria y empezó a enumerar los falsos anuncios de Pedro Sánchez y sus ministros respecto a la cuestión sensible de las pensiones:

Aquí tengo toda la hemeroteca delante. Ha habido tres sucesivas aproximaciones al sistema de las pensiones. La primera fue la declaración del Gobierno fue que el sistema de pensiones español no corría el menor riesgo, que no iba a hacer falta a hacer ningún ajuste, que no íbamos a pasar del 12% del PIB.

La segunda es que el mecanismo de equidad intergeneracional que puso en marcha el Gobierno iba a ser suficiente para cubrir el presunto déficit, ya se admitía el mismo, pero que en ningún caso se iba a subir más. Pues se ha duplicado el doble.