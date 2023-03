Piqué rompe su silencio y responde por primera vez a la canción de Shakira: tremendo zasca

¡Vaya dardos!

La sesion 53 de Bizarrap y Shakira, uno de los temas más sonados de los últimos meses, sigue siendo uno de los temas más polémicos, y que el exfutbolista, Gerard Piqué, no ha reaccionado todavía, hasta ahora. El pasado martes 14 de marzo de 2023 concedió una entrevista a RAC1, presentado por su amigo Jordi Basté. A lo largo de la entrevista, el futbolista evitó dar el nombre de la su expareja, pero no dudó en lanzar un tremendo zasca incluyendo a sus hijos.

No es la primera vez que el futbolista reacciona a la canción, son ya varias veces las que se ha podido observar al futbolista conduciendo un Twingo o hablar de Casios, haciendo referencia a algunas letras de la canción de Shakira:

En la entrevista, Jordi Basté, presentador del programa catalán, le realizó la temida pregunta: «¿La has escuchado?», haciendo referencia a la canción de Shakira. A lo que Piqué, en vez de desviar el tema de conversación como ha hecho innumerables veces, ha optado por afrontar la situación y ser sincero. Aunque, tampoco es que fuera muy claro con su respuesta. Decidió mencionar a sus hijos:

«Sí, obviamente, no quiero hablar del tema, no creo que toque. Tenemos una responsabilidad, los que somos padres debemos proteger a nuestros hijos. Cada uno toma sus decisiones. No tengo ganas de hablar más. Sólo quiero que estén bien».

En la misma, quiso responder a la polémica presencia de su hijo Milan en la primera transmisión de la Kings League, después de que la cantante colombiana emitiera un comunicado alegando que no había dado permiso para que su hijo participase en el espectáculo y dejando claro que era algo con lo que no estaba de acuerdo. Sin embargo, Piqué, que da a entender que todo lo que hace es para ‘molestar’ o incomodar a su expareja, respondió:

«Siempre me gusta que participe en cosas que le hagan feliz. No estaba previsto que participara, me pidió salir y yo encantado. Y me siento orgulloso de cómo lo hizo. Pero ya está, cada uno toma».