La locura de Poli Rincón en COPE tras el Madrid-Liverpool: Juanma Castaño, Paco González y compañía no aguantaron la risa

Como no podía ser de otra manera, el Real Madrid es equipo de cuartos de la Champions League y ya sueña con la Decimoquinta.

De hecho, el próximo viernes 17 de marzo es el sorteo de la competición y la bola de los blancos estará en el bombo. Son muchos los que no quieren ver ni en pintura a los dos cocos: Bayern de Munich y el Manchester City de Erlig Haaland (que marcó 5 goles en la vuelta contra el Leizpig).

En dicho bombo estarán otros equipos menos fuertes: Benfica, Inter de Milán, Milán AC. Entre medias de los cocos y los ‘caramelitos’ están el Chelsea, que no pasa por su mejor momento deportivo (va 10º en la Premier League) y el Nápoles, uno de los equipos de moda de Europa, líder indiscutible en la Serie A, que ha pasado por primera vez en su historia a los cuartos de la máxima competición continental tras ‘cepillarse’ al Eintracht de Frankfurt.

El Real Madrid, que pasó muy por encima del Liverpool en la eliminatoria (6-2 en el global), se postula como uno de los favoritos de la Champions. Y, en ‘El Partidazo de COPE’ de Juanma Castaño, emergió la figura del comentarista habitual de la cadena: Poli Rincón.

Poli Rincón y su «teoría del caos»

El que fuera jugador del Real Madrid se le denominó como una especie de pitoniso, y dejó uno de sus análisis más curiosos con el que Tomás Guasch, Manolo Lama, Paco González o el mismo Juanma Castaño, se partieron de risa:

«Yo dije que si el Madrid palmaba 0-1 ganábamos la Champions«, comenzó Poli Rincón. «Hay un problema, que ha ganado 1-0. Tú, Tomás Guasch y Paco González sois los únicos comentaristas que convertisteis un 2-5 en un mal resultado para la vuelta», comentó Juanma Castaño. «Es más, hoy Guasch ha dicho la mejor, que decía que prefería que ganase el Liverpool 2-5 aquí y todo», añadió Manolo Lama en tono de cachondeo.

«Me encanta porque os oigo y queréis dar una explicación del Madrid, y no la hay. Hoy se ha visto un Madrid que nos gusta, que es el Madrid de la ‘Teoría del caos‘. Esa teoría el Madrid la controla. Por eso quiero al City y a los mejores«, añadía Poli Rincón. En esa misma línea, la del delirio, iba también Guasch: «Poli se refiere a que si el Madrid se enfrenta al City, en los córners el que marca a Haaland (que mide casi dos metros) será Carvajal. ¡Caos, caos, caos!», agregaba Tomás Guasch que provocó todas las risas de los compañeros.

«Os voy a explicar una cosa. El Madrid tiene carácter, sentimiento, determinación y sentimiento y en esta competición, la seria. El primer rival que yo quiero es el City en cuartos, porque Guardiola con Haaland no va a especular. Va a querer jugar al fútbol como el Liverpool. Al único equipo que no quiero hasta la final es al Nápoles. En la final nos lo ventilamos. Antes no. Prefiero al City y al Bayern antes de la final«, decía Poli Rincón asombrando a todo el plató.

Paco González, sobre Poli Rincón: «A veces le hace falta una camisa de fuerza»

«Y quiero la ida en el Bernabéu y la vuelta allí (contra el City se refiere). Porque aquí perdemos 1-2 o 1-3 pero es que allí nos lo ventilamos«, añadió al final Poli Rincón. Juanma Castaño, que no daba crédito a lo que decía su compañero, metió en la ecuación a Paco González, que tenía la clave de la locura de Poli Rincón:

«Yo es que soy un admirado de Poli. Es que el año pasado decía quiero a este, y pasaba. Y el otro día en el 2-0 de Anfield dijo: ‘Perfecto, ahora es cuando viene el buen Madrid’. Yo es que pienso que a veces le hace falta una camisa de fuerza y luego veo que al que le hace falta es a mí«, decía Paco González.

«El único miedo que me da es que lleguemos a la final sin palmar ningún partido. La ‘Teoría del caos’…Yo entré con 8 años en el Madrid, y eso va en mi ADN. Ya me enseñarn lo que es ese escudo y esa camiseta. Messi, que ha ganado Champions, cuando se retire se dará cuenta que no la ha ganado con el Madrid y dirá: ‘Mi vida qué es'», agregaba Poli metiendo un recadito, ya de paso, a Messi.