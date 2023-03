El inapelable alegato de Manu Carreño contra el VAR tras el despropósito del ‘Clásico’: «¡Es una mierda!»

Colosal, inapelable, irrefutable, firme o llámenlo como quieran.

El alegato de Manu Carreño, periodista del programa de La SER, El Larguero (competencia directa de Juanma Castaño en COPE) es una auténtica barbaridad. Un alegato plagado de verdades como puños y que, a no ser que tengas una venda en los ojos, o no te hayas escuchado el discurso entero, no puedes rebatirlo.

Manu Carreño, sobre el VAR: «¡Es una mierda!»

Porque lo que señala Manu Carreño no es que el tanto de Asensio no fuese fuera de juego (de hecho, literalmente, al final dice que es clarísimo), sino que revienta contra las chapuzas jornada tras jornada del VAR:

«El Barça sentencia LaLiga con ese golpe de autoridad. Y el fútbol, sentencia al VAR. No hay manera de confiar en esta herramienta que un día se invneto para que el fútbol tuviese una segunda oportunidad de juzgar las jugadas polémicas y no hace nada más que emborronarlo todo. Un día, Elche, otro Madrid, Atleti… Cada día lo ponen más difícil. Son un desastre. Los árbitros dejan mucho que desear. Pero más allá de eso vemos como las líneas que se trazan en el Camp Nou por la manera en la que se trazan. Un tío con un boli o lápiz coloca unas líneas. Se resume en eso«, indica primero. «Es que en el tenis cuando hay ojo de halcón, hay ojo de halcón. No hay un señor en una cabina con un rotulador pintando la linea de dónde dio la bola en el golpe de Nadal o de Alcaraz. No es una crítica. ¡Es que es una mierda! No puede ser que esa chapuza siga siendo una herramienta en el fútbol español. Perdón por lo de mierda. Con la de millones que se mueven, un señor está poniendo una línea aquí o allá. ¿No hay nada automático? Dicho esto, el fuera de juego es claro aún sin líneas. Y que el Barça ganó justamente. Pero me parece algo impropio de nuestro fútbol que pase todo esto», acabó su colosal alegato Manu Carreño.

La jugada de Asensio que desató la polémica

La jugada en cuestión de la que está hablando Manu Carreño es el tanto anulado a Asensio en el minuto 81 de partido y que suponía el 1-2 a favor de los blancos. Pero, tal y como se muestra en las imágenes, el extremo balear del Real Madrid se encuentra unos centímetros por delante de la línea defensiva.

¿Qué el VAR anuló correctamente el gol de Asensio? Sí ¿Que la imagen que muestra el VAR es una chapuza absoluta? También. Si es que, nada más ver la imagen congelada está más que claro que es fuera de juego. Y de manual.

Si es que la imagen no hay ni por donde cogerla… Y además, ratifico a Manu Carreño y no pienso pedir perdón por pensar así: el VAR es una mierda.

El Barça sentencia el Clásico y LaLiga

A todo esto y más allá de las polémicas, el Barça ganó por 2-1 al Real Madrid para, salvo milagro, celebrar en Canaletas un nuevo título de liga nacional. El conjunto blanco empezó adelantándose en el marcador gracias a un tanto en propia de Ronald Araújo con bastante fortuna, tras una jugada de Vinícius por la izquierda y, tras centrar, el central uruguayo del conjunto culé, en su intento por despejar el balón, lo mandó para dentro de la portería de Ter Stegen.

A partir de ahí, el Madrid no hizo mucho más y Sergi Roberto, al filo del descanso, acabó poniendo tablas en el marcador tras una jugada de videojuego con mil rebotes. En la segunda parte y consciente de que solo le valía ganar, Ancelotti fue a por todas y cambió el esquema para introducir a Rodrygo por detrás de un Benzema completamente desparecido y a Marco Asensio por a izquierda. El balear marcó un gol pero el VAR se lo ‘quitó’ por el fuera de juego anteriormente mencionado.

Con espacios y en un partido de ida y vuelta, el Barça, que estaba defendiendo el resultado, replegado atrás y con la intención de salir a la contra y finiquitar el encuentro (y LaLiga) encontró oro en el añadido tras una buena jugada colectiva entre Lewandowski y Balde, que puso un pase raso atrás para que Kessie, que llegaba desde segunda línea libre de marca, rematara prácticamente a placer y ponía fin al partido.

El Barça, prácticamente, es campeón de liga, situándose 12 puntos por delante de los blancos.