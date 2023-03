El Barça demandará a periodistas por el ‘Caso Negreira’ y Manolo Lama no se calla»

El Barça, por orden de Laporta, pasa a la acción.

Y es que, tal y como adelantó Mundo Deportivo el Barça presenta cinco demandas este jueves 23 de marzo contra periodistas por el ‘Caso Negreira’ (se espera que sean más aún porque hay otras cinco que están en proceso de elaboración) al entender que dañaron la imagen de la entidad azulgrana con algunas opiniones e/o informaciones. Los nombres de los periodistas no se saben todavía.

Además, el escándalo del ‘Caso Negreira’ sigue creciendo con las últimas informaciones que están saliendo al respecto. Tras saber que el hijo de Negreira, Javier Enríquez Romero, admitió en un informe que Clos Gómez, actual jefe del VAR, buscaba «quedar bien» con el Barça y con sus jugadores (en una final de la Copa del Rey entre el Barça y Alavés en 2017), lo último que ha salido ha sido las conclusiones de Hacienda tras la investigación a la que tuvo acceso COPE.

Según la información de dicho medio, el Ministerio cifran en más de 550.000 euros la cantidad que Negreira podría haber destinado a pagos a terceros. Además, y siempre según lo publicado por COPE, en el sumario se citan los informes elaborados por Negreira y por los que el Barcelona pagaba, y la relación que tenía con los dirigentes del club catalán.

Naturalmente, este caso tan mediático como tenebroso, fue comentado en las tertulias deportivas. Entre ellas, en El Partidazo de COPE. En el programa habitualmente presentado por Juanma Castaño (en el último no estaba, le sustituyó Joseba Larrañaga) comentaron la reacción del club culé, presentado demandas a varios periodistas. Y, precisamente, uno de los más conocidos de nuestro país, Manolo Lama, entre otros, se mojó al respecto:

«Cuidado como el cartero llame a tu casa», comienza diciendo Joseba Larrañaga.

«Yo hoy he llamado a mi casa de Barcelona y me he despedido de mi madre, de mis hermanas y de mis primos por lo que pueda pasar. Me encantaría ser yo uno de los elegidos (de los periodistas demandados). El Barça se cierra en banda y no ha filtrado ningún nombre de ningún periodista«, comenta con humor David Sánchez, periodista culé pero crítico con el ‘Caso Negreira’.

«Esto es más viejo que el hilo negro. Está en su derecho de denunciar a quien quiera. Por supuesto, está en su derecho de actuar contra cualquiera que le haya calumniado. Pero esto de asustar y amedrentar… Lo que me ha encantado es que el Barça ha habilitado un correo a los socios para que, el que quiera, haga llegar al club informaciones en medios de comunicación (susceptibles de ser calumnias). Lo que podría poner también es una nota en la que le digan a Laporta que dé explicaciones por el ‘Caso Negreira'», dice Manolo Lama.

«Esto es igual que los programas del corazón que dicen que ‘si ves a algún famoso por la calle mándalo aquí'», argumentó Santi Cañizares, exportero español y actual comentarista deportivo.

«Si ha visto a algún famoso morreándose por la calle escríbanos«, añade Manolo Lama a lo comentado por Cañizares.

«Lo que no entiendo es a alguna gente que la tenía por entendida. Esta gente ha hecho un daño para toda la vida al Barça. Si fuera algo que yo quisiera, a los tipos que han hecho esto, en nombre de mi club, el que pone la demanda soy yo. Es que son unos impresentables«, argumenta Tomás Guasch.

«Yo si fuera Messi, Iniesta, Busquets, etc dirían la que les han liado porque son ellos los que están poniendo en duda todo lo ganado con esto de los árbitros. Y es que, eran muy buenos», responde Manolo Lama.