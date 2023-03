Carlos Alsina destapa la identidad de la socialista caviar que rechazó el ofrecimiento de Sánchez para ser ministra de Sanidad

Es de verbena.

No han pasado casi ni 24 horas de los nuevos nombramientos hechos por Pedro Sánchez para cubrir las vacantes en los Ministerios de Sanidad y de Industria y ya surgen las primeras dudas sobre la idoneidad de uno de los elegidos.

Concretamente se trata de José Manuel Miñones, el sustituto de Carolina Darias al frente de la cartera sanitaria, al que le vino el cargo de rebote.

Así lo cuenta este 28 de marzo de 2023 Carlos Alsina en su editorial en ‘Más de Uno’ (Onda Cero).

Y es que el ya exdelegado del Gobierno en Galicia acaba ser ganarse el dudoso título ser catalogado como segundo plato al conocerse que había una socialista caviar que estaba por delante de él en las preferencias del inquilino de La Moncloa:

Acompaña también al nuevo ministro de Sanidad esta cosa tan incómoda de que toda España sepa que no fue el primero al que le fue ofrecido el cargo. Antes de él estuvo Adriana Lastra. Ella misma lo ha confirmado, haciéndole un flaco favor a Miñones (segundo plato) y al presidente del Gobierno, que es a quien le ha dicho nones.

Para Alsina lo relevante es saber qué pueden tener en común Lastra y Miñones para que ambos pudieran ser idóneos para el mismo puesto:

El mayor misterio de las últimas horas no es qué otras personas le habrán dicho que no a Pedro Sánchez -ánimo, Miñones, ministro por descarte- sino qué tienen en común Adriana y Miñones, más allá de militar los dos en el PSOE. En qué se parecen para que valgan lo mismo la una que el otro para dirigir la sanidad española. Si ella le hubiese dicho que sí, el presidente habría rescatado a la vez a sus dos ex portavoces parlamentarios, Lastra y Gómez, quién sabe si llevado de la mala conciencia por haberles dejado tirados.