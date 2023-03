Losantos desliza que la bebé de Ana Obregón puede ser de su hijo Álex Lequio

Es el asunto del día y seguramente de lo que queda de semana.

La bebé de Ana Obregón pega una tremenda patada al tablero de la actualidad política poniendo todo absolutamente patas arriba.

El esperpento de la independentista Clara Ponsatí y lo del general Diego Pérez de los Cobos han pasado a ser segundo plato en la agenda informativa.

Tal ha sido el seísmo provocado por la actriz y presentadora que hasta la revista ¡Hola! tuvo que cambiar a toda prisa su portada y dejando a Isabel Pantoja con tres palmos de narices, ya que ella era quien protagonizaba la misma.

El director de ‘Es la Mañana de Federico’ (esRadio), Federico Jiménez Losantos, dedicó este 29 de marzo de 2023 el tiempo dedicado a la crónica rosa a comentar este asunto del que toda España está hablando.

Precisamente, la gran incógnita es saber de quién puede ser el esperma. Todo se centra ahora en el ADN con el que cuenta la recién nacida, sobre todo teniendo en cuenta que las leyes de Estados Unidos prohíben que la gestante aporte su carga genética, para evitar lazos biológicos que puedan dar problemas en el futuro.

De este modo, se hace necesario que el bebé sea fruto de la donación de un óvulo fecundado, y las dudas acerca de quién fue el padre donante están generando muchas teorías.

Y justamente el comunicador de Orihuela del Tremedal (Teruel) deslizó la posibilidad de que el padre de la recién nacida podría ser el hijo de Ana Obregón, Álex Lequio, fallecido en mayo de 2020.

Los colaboradores del programa dejaron claro que no solo ellos mantienen esa hipótesis, pero que muchos prefieren echar el freno de mano y callar ante lo que entienden que es una clara evidencia:

Losantos incluso especuló con lo que pudo haber sucedido en las últimas horas del fallecido Álex Lequio:

Añadió que la decisión adoptada por Ana Obregón le merece esta clara definición:

Explicó que se trata de una decisión frecuente en pacientes oncológicos y que se puede ser padre postmortem. Al final, con meridiana claridad, Losantos deslizó lo que todo el mundo estaba pensando:

De hecho, tanto del director de ‘Es la Mañana de Federico’ como su mesa de colaboradores consideran que de ser así, que el padre de la bebé sea Álex Lequio, se entendería el rechazo que la decisión de volver a ser madre por parte de Ana Obregón generó en Alessandro Lequio:

Lequio es el único que lo sabía. ¿Por qué se lo ha dicho si no tuviera nada que ver con él? A él le tendría que dar igual, pero es un dilema, sobre todo si la bebé es fruto de su hijo, del niño, que en paz descanse.

Losantos entendió que Ana Obregón quiso rendir un homenaje a su hijo fallecido, pero también recordó que la actriz viene de cometer un serio error al prestarse a presentar las Campanadas de Fin de Año:

De las cosas que no me han gustado en Ana pero respeto, porque lo que habrá pasado que es inimaginable y lo que haga será comprensible, es que fueron un disparate las dos veces que presentó las Campanadas. Ahora entiendo que lo de la bebé se lo haya planteado como un homenaje a su hijo. Como haya llegado la niña no sé, pero el sentido es ese.