El brutal troleo de Jiménez Losantos a Patxi López: «¿Ustedes se imaginan cómo suena?»

El periodista Federico Jiménez Losantos ha atizado al portavoz del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en el Congreso de los Diputados, Patxi López, por sus pifias y sus dislates.

El presentador de Es la Mañana de Federico en EsRadio, troleó al socialista durante su programa matutino con una pregunta que desató las risas en las redes sociales:

Me estoy muriendo 🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/ANRyXqlVJ2

La marcha de Ferrovial de España a principios de mes, fue usada por el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, para impulsar un falso patriotismo para criticar a la empresa.

Alguien que no pierde oportunidad de señalar los errores del Gobierno de PSOE-Podemos es Federico Jiménez Losantos. El locutor en su programa en EsRadio ha desmontado el discurso de falso patriotismo enarbolado por Sánchez para criticar a la transnacional y a su presidente, Rafael Del Pino por esta decisión. Y retrata el caradurismo del socialista

«Aquél que podemos señalar sin ninguna duda, como el peor enemigo que ha tenido España en siglos, que se llama Pedro Sánchez, acuse a alguien, a un particular, por llevar la sede social de su empresa que no es solo suya, que es de los accionistas, que no está comprometido con el país».