Carlos Herrera no se corta un pelo ante el ‘flamante tiktoker’ de Yolanda Díaz: «¡Es un imbécil!»

Es el comunicador ‘Guadiana‘ de la radio española.

Carlos Herrera, que el 31 de marzo de 2023, en plena operación salida de Semana Santa ya no estuvo al frente de los micrófonos de COPE, reapareció por sorpresa este 4 de abril de 2023 para dar buena cuenta de lo sucedido el 2 de abril de 2023 con la puesta de largo de Yolanda Díaz como candidata a la Presidencia del Gobierno.

El director de ‘Herrera en COPE‘ fue directo a la yugular de la líder de Sumar y, más en concreto, cargó contra alguno de los ‘flamantes fichajes’ que la aún vicepresidenta segunda del Gobierno socialcomunista llevará en su plancha electoral.

En concreto, Carlos Herrera se centró en un ‘tiktoker’ llamado Helio Roque y que pronunció unas palabras bastante desafortunadas sobre la trayectoria profesional de las personas mayores. Tanto es así, que al ‘influencer’ no le quedó más remedio que tener que pedir ulteriores disculpas en sus redes sociales.

Este fue el vómito verbal vertido por la incorporación de ‘campanillas’ al partido de Díaz:

Os quiero hablar como joven, porque en este país no se nos da la voz ni la consideración que nos corresponde. Creo que no se nos tiene en cuenta para tomar decisiones, se nos llama ‘locos’ o ‘generación de cristal’ cuando nos preocupamos por cuestiones tan importantes como es la salud mental, no queremos que nos exploten laboralmente, no somos unos quejicas, es que no queremos tragar. O sea, que en otras generaciones se haya permitido pues abusos de muchísimos tipos o cualquier tipo de explotaciones, bueno, pues haber peleado, aquí estamos para hacerlo.