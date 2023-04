Juanma Castaño agita la COPE contando el violento episodio que tuvo con Paco González

Una anécdota que pasó desapercibida en su momento.

En la noche del 3 de abril de 2023, en ‘El Partidazo de COPE‘, Juanma Castaño, su director rememoró un antiguo episodio nada amistoso que tuvo con Paco González años atrás.

Fue el periodista Elías Israel quien puso sobre la mesa una escena que en su momento fue bastante tensa y que el propio Castaño había contado esa misma noche en el programa de Anne Igartiburu en Telemadrid, ‘10 Momentos‘.

El presentador de ‘El Partidazo de COPE‘ pensó que todo el mundo conocía esta historia, que no se había descubierto en la entrevista con la comunicadora, pero todos los tertulianos coincidieron al comentar que no la conocían.

Así que no le quedó más remedio que rememorar la enganchada que tuvo con Paco González a cuenta de unos problemas técnicos sucedidos durante la entrevista que se le estaba haciendo a la entonces presidenta del Rayo Vallecano María Teresa Rivero:

No hubo sangre, pero fueron golpes en serio. No fue una cosa de un golpecito. Estaba entrevistando Paco a María Teresa Rivero, la presidenta el Rayo Vallecano, y debajo de la mesa tenemos una ruedita de volumen para los auriculares de cada locutor. Yo me confundí de rueda de volumen, en lugar de la mía, estaba manipulando la de Paco. Estaba subiendo y bajando el volumen y Paco pensó que se estaba yendo la emisión de María Teresa Rivero. Hasta que ya le quite el volumen del todo y entonces Paco dice: nada hemos perdido la comunicación con la presidenta del Rayo.

Sin embargo, no era un problema ni de la comunicación ni de la mesa de Paco González:

Le dicen los técnicos que no, que está hablando y que es él que no oye. De repente mira a ver qué pasa y me ve debajo de la mesa. Cuando me ve debajo de la mesa, me empezó a dar puñetazos porque vio que era yo el que me había cargado la conexión. Pero puñetazos, o sea, con el puño cerrado y con fuerza.