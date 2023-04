José Ramón de la Morena alucina con José María García por definir con estas tres palabras a Juanma Castaño

Encuentro de tronío entre dos grandes del periodismo deportivo español.

El Cádiz Club de Fútbol organizó un cara a cara entre José María García y José Ramón de la Morena y lo cierto es que la cita no defraudó.

Decenas de anécdotas y batallitas del día a día salieron a relucir, aunque hubo un momento pelín tenso cuando García habló del actual director de ‘El Partidazo’, Juanma Castaño.

A De la Morena no le gustó un ápice que quien fuera su rival en las ondas en los años 90 definiese al comunicador de la emisora episcopal como alguien «sumiso, cobarde y cocinero».

Y es que García, defensor de lo que él entiende como un periodismo más crítico y más comprometido con la rigurosidad, cree que Castaño es simplemente un periodista que destaca en un contexto en el que abunda la mediocridad:

De la Morena, que se temía por dónde iba a ir su compañero de debate, saltó:

García no dio su brazo a torcer:

El ex de la SER y Onda Cero volvió a cortar a García:

La respuesta fue implacable:

Y puso García como ejemplo el día en el que Florentino Pérez exigió la cabeza de Juanma Castaño en la COPE por una pregunta que lanzó en su programa sobre si fue justo o no el penalti que le habían pitado a favor al Real Madrid en un duelo de Champions frente a la Juventus?

Se juega un partido de Copa de Europa en el estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid frente a la Juventus. En el minuto 92-93, penalti a favor del Real Madrid, penalti de Copa de Euroa. A Juanma Castaño, periodista, se le ocurre hacer esa noche el programa preguntándole a sus oyentes si había sido penalti o no había sido penalti. Al día siguiente, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, no se va al director de la COPE, no se va al consejero delegado de la COPE, se va al presidente de la Conferencia Episcopal, socio mayoritario y dueño de la emisora, a pedirle la cabeza de Juanma Castaño. La COPE se mantiene, por una vez, y no le da la cabeza de Juanma Castaño.