Carlos Alsina, durísimo contra Pedro Sánchez e Irene Montero por su hipocresía con el Sí es sí

Las reforma de la reforma del Código Penal para intentar enmendar en algo la chapuza legislativa de la Ley de Garantía de Integridad Sexual, mejor conocida como Ley del ‘Solo sí es sí’, sigue siendo una piedra en el zapato para el Gobierno de coalición d ePSOE-Podemos.

El periodista Carlos Alsina ha atizado con los principales responsables de este desmán, el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez y la ministra de Igualdad, Irene Montero, por sus posturas hipócritas con la normativa y sus consecuencias.

El presentador de Más de Uno en Onda Cero ha criticado primero la actitud de Sánchez y del PSOE de intentar «pasar página», tratar a las personas «como si fueran bobos» y achacar toda la responsabilidad de esta chapuza legal a su socio de Gobierno.

En especial por el ‘perdón electoral’ que ofreció este fin de semana en una entrevista.

Alsina atiza al socialista por intentar olvidar rápidamente este episodio en lugar de admitir su responsabilidad en el asunto. También le afea que en lugar «de ordenar fuego a discreción contra la ministra de Podemos», debió haberla cesado por no reconocer su culpa y cargar contra los jueces y juezas.

Pero también cargó contra Montero por su reflexión sobre el falso perdón de Sánchez a las personas revictimizadas por el Sí es sí. La podemita indicó que «con que una sola víctima requiera el perdón del Estado ante esas decisiones judiciales de rebajas de condenas, tenemos que pedir perdón (…) Pedir perdón por esas decisiones judiciales».

Ante estas declaraciones, Alsina desmonta la retórica de la ministra de Igualdad, en las que deja bien claro que no pide disculpas a las víctimas por los efectos en su ley estrella.

«Pedir perdón no por haber hecho una ley como esta, o una parte penal como esta; sino porque los jueces la han aplicado como la han aplicado. Según la ministra, mal. Esto ya es una tomadura de pelo. La frase se las trae: con que una sola víctima requiera el perdón del Estado ante esas decisiones judiciales. Quien requiere ser perdonado, en todo caso es el Estado, no la víctima. La víctima no tiene que requerir nada. ¿Me pide usted ser perdonado, señor Estado?».