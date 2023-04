‘Doñanazo’ de Carlos Herrera a Carmelo Encinas: «¡Eso no es así!»

Doñana es la nueva arma arrojadiza entre el PP (Junta de Andalucía) y PSOE (Gobierno de España).

Carlos Herrera, en su editorial de este 25 de abril de 2023, dejó claro que no comulga con el integrismo ecologista que pulula por las instituciones comunitarias de Europa:

Ayer el Gobierno se apuntó otro tanto con el rechazo de Bruselas al plan de Andalucía para regularizar determinadas fincas de regadío en Huelva . Son fincas que no pertenecen al parque. Bruselas está poblado por unos integristas del ecologismo, que si fuera por ellos, no habría ningún tipo de actividad en el entorno de Doñana. Nada de eso de visitar Doñana con los funcionarios del parque, como ahora.

Ya en el tiempo de tertulia, el periodista Carmelo Encinas quiso vender su discurso prosanchista para cargar contra la Junta de Andalucía y más en concreto contra Juanma Moreno:

En Andalucía no todos lo ven como Juanma Moreno. Para empezar, Europa no está contenta con el trato que ha recibido Doñana por parte de todos los gobiernos centrales y autonómicos en los últimos años. Pero a mí sí me parece que esta ley última de los regadíos en el preparque de Doñana es un error incomprensible de Juanma Moreno, impropio de él, porque hasta ahora no ha incurrido en ningún fallo de bulto.

Pero quizá los votos que están en discusión en esa zona que se los está disputando con VOX hace que se haya podido meter en este fangal. Creo que con lo que se pretende con esta ley va a haber que dar marcha atrás porque no se pueden dar por buenos esos regadíos en la corona norte. Al final, si no hay agua superficial, como dice la ley, y no la va a haber, porque no la hay porque ya no la tiene Doñana, lo que va a ocurrir es que van a seguir pinchando pozos. Y esos pinchazos ilegales están agotando el acuífero de Doñana. Aquí nos estamos jugando el prestigio medioambiental.