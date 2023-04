Margallo y Carmen Calvo sopapean a Pablo Iglesias por su concepción de democracia

Retratado.

El exvicepresidente de Gobierno, Pablo Iglesias, ha soltado una retahíla en El Ágora de Hora 25 para justificar los ataques del grupo Futuro Vegetal a las sedes del Partido Popular y del PSOE.

Iglesias aprobó esta acción ya que asegura que el origen de la democracia es el conflicto y para sustentar su postura, citó al filósofo alemán Jürgen Habermas y a los defectos en el cumplimiento de la ley.

«El planteamiento que tienen los que dicen que no se puede ir más allá del derecho es el mismo del que tienen las dictaduras», llegó a asegurar.

Pero luego de escuchar sus argumentos anacronistas de comunista trasnochado, el eurodiputado del PP, José Manuel García-Margallo, lo retrató. Indicó que es un absurdo igualar la democracia con una dictadura.

Además, el eurodiputado del PP dejó con el culo al aire a Iglesias por mentir al asegurar que «los Estados se hayan obligado a sí mismos en las Naciones Unidas a los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030». Algo que no es cierto porque el pacto no es vinculante es una recomendación de acción.

García-Margallo también le achacó su arrogancia y talante autoritario, al recordarle que el único que dictamina que alguien es delincuente o no es la Justicia.

«En un Estado de Derecho, solo es delincuente el que el juez dice que ha cometido un delito no el que a ti se te ocurre que es un delincuente. La huelga es perfectamente legal y no se puede comparar la huelga con hacer actos que no están amparados por el derecho».