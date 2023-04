La descorazonadora explicación de Paco González en COPE tras la presunta estafa de su íntimo amigo

Por primera vez en mucho tiempo, eran numerosos oyentes los que estaban esperando a que Paco González hablara… pero no precisamente de fútbol.

Y es que, el pasado martes 25 de abril se dio a conocer la noticia en la que un compañero de la sección de Deportes de la COPE habría estafado a todos sus compañeros más de 300.000 euros fingiendo que tenía un cáncer terminal.

La información, sacada desde un inicio de El Confidencial, asegura que ese compañero sería Guillermo Valadés, Willy para sus amigos. Amigos entre los que estaba Paco González. El mítico periodista de radio le conocía de hace 20 años, desde que coincidieron en La SER y, tras la ruptura del núcleo duro de Carrusel Deportivo (Paco González, Pepe Domingo Castaño, Jorge Hevia, Mannolo Lama, Joseba Larrañaga, Juanma Castaño…) con dicho medio, todos pusieron rumbo a la competencia: la Cadena COPE. Incluido Willy Valadés por petición de Paco González.

Contextualizado todo, el día del pasado martes 25 de abril, son muchos los que sintonizan la radio con la Cadena COPE sonando pues había jornada de liga. Antes de comenzar el Girona-Real Madrid, Paco González quiso dedicar unos minutos a dar una versión oficial de lo sucedido:

“Nos tienen que permitir un paréntesis. Seguramente muchos de ustedes habrán oído desde anoche, o leído o visto, y desde luego hoy a lo largo de todo el día una noticia en la que la redacción de Cope se ha convertido en protagonista indirecta. Nos gustaría poder decir algo, pero es que no podemos. No podríamos decir mucho porque se trata de una cuestión de ámbito privado y personal. Pero el caso es que no podemos decir nada porque no lo sabemos. A nosotros también nos encantaría saber toda la verdad, pero no la sabemos. Así que no podemos decir nada””, dijo González.