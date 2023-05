Carlos Herrera vaticina quién pagará los platos rotos del ridículo numerito de Félix Bolaños

Es el tema del día.

Mejor dicho, claro está, el asunto que marcará la agenda de esta jornada.

Y es que lo acontecido el 2 de mayo de 2023, día de la Comunidad de Madrid, no iba a pasar de soslayo en este 3 de mayo de 2023.

Carlos Herrera, en su editorial en ‘Herrera en COPE’, dictó sentencia sobre el particular y dejó claro un aspecto, que si a alguien beneficia este vodevil perpetrado por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, va a ser al Partido Popular y más en concreto a su actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso.

Para el comunicador almeriense, la estrategia diseñada desde Moncloa, a buen seguro por el propio Pedro Sánchez para reventar el acto protocolario celebrado en la Puerta del Sol y así intentar pasar como víctimas de un supuesto maltrato institucional dispensado por el Ejecutivo autonómico, se va a volver en contra no solo de Sánchez y de Bolaños, sino también del candidato del PSOE regional, Juan Lobato.

Carlos Herrera destacó que Bolaños (o cualquier otro ministro) no hubiese tenido el valor de hacer siquiera una décima parte de lo perpetrado en el acto institucional de la Comunidad de Madrid con el presidente de Cataluña.

De hecho, destacó que hay un argumento que emplean hoy todas las terminales favorables al Gobierno Sánchez y al que Herrera le da la vuelta como un calcetín:

Imaginaros lo que se montaría si fuera Pere Aragonés el que hubiese evitado a un ministro de España en un acto oficial de la Generalitat qué dirían todos. Pues bien, vamos a darle la vuelta a ese argumento ¿Por qué se empeña Gracita Bolaños, con mucho de Jaimito Bolaños, en acudir personalmente el 2 de mayo si ya había una persona representando al Gobierno central? Es más, ¿se atrevería Bolaños a forzar su presencia en un acto en la Diada para el que no hubiera sido invitado por el gobierno catalán? ¿A que no? Ya se trae buena cuenta Bolaños de no provocar a los separatistas con los que permanentemente va de allá para acá, porque es el encargado además de domesticar a Bildu y todo eso.