El vídeo que sonroja a la SER: Àngels Barceló de morros al descubrir que Ayuso la toreó a gusto

Un vídeo está sonrojando a la Cadena SER.

Àngels Barceló se quedó de morros al descubrir, 24 horas después, que Isabel Díaz Ayuso la toreó a gusto durante la entrevista realizada durante el programa ‘Hoy por hoy’ del 4 de mayo.

A pesar de que la presentadora de izquierdas intentó tender una encerrona a la ‘popular’, la presidenta de la Comunidad de Madrid no solo esquivó los golpes, sino que respondió con una contundencia que puso de rodillas a La Moncloa y a la Cadena SER.

Totalmente cómoda, Ayuso se hizo con el estudio y acabó llevando la entrevista hasta sus terrenos. La incapacidad de Barceló de acorralar a la líder regional le costó un ‘tirón de orejas’ de Verónica Fumanal durante el programa de este 5 de mayo.

“Cuando le preguntabas a Ayuso sobre la gestión, te contestaba cosas que no son verdad y claro ella no asume porque la máxima de un líder populista es ‘todo lo bueno lo encarno yo y todo lo malo no tengo la culpa yo’. Esto que es tan maquiavélico, hizo lo mismo en la pandemia”, acusó la tertuliana.

Y seguía insultando: “Fijaos en la locura simplista que nos pone este tipo de debates. Pero yo creo que Moncloa, en este caso [forzar la presencia de Félix Bolaños en los actos del 2 de Mayo], fue poco inteligente, porque cayó en la trampa que Ayuso le preparó para hacer su precampaña electoral a costa del Bolaños”.

A Fumanal le enfadó observar cómo Ayuso “deslegitimizó” al Gobierno de Sánchez, por lo que cargó contra Barceló por ‘haberse dejado torear’.

La presidenta de la Comunidad de Madrid demostró que está por encima de todas las encerronas de la Cadena SER. Así quedó de manifiesto durante un momento tenso en la entrevista.

Barceló: ¿Por qué no se permite que suba un ministro del Gobierno de España? ¿Puede una comunidad autónoma ningunear a un ministro?

Ayuso: ¿Y si vienen los 22?

Barceló: Pero no estaban los 22, no es el caso, ¡solo había dos!

Ayuso: Es como si yo decido que me presento mañana aquí en la Cadena SER…

Barceló: Ojalá viniera más veces, por cierto.

Ayuso: Bueno, yo intento venir a todos los medios donde se me invita, cosa que no hacen todos los políticos, no digamos el Presidente del Gobierno, que tiene a la mitad de la prensa eclipsada y no va nunca a sus entrevistas…