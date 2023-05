Juanma Castaño sentencia al «imbécil» que le acusa de ser un asalariado de Florentino Pérez

Juanma Castaño fue tendencia en Twitter durante la tarde noche del 8 de mayo de 2023.

Y viendo como suele funcionar el basurero gestionado ahora por Elon Musk, era bastante previsible que no fuese precisamente para dejarle en buen lugar.

Todo comenzó cuando empezó a rular por la red social del estornino un vídeo del director de ‘El Partidazo’ (COPE) hablando de Vinicius Junior, jugador del Real Madrid, y donde decía que él no veía a un deportista que fuese polémico o que se encarase con los rivales.

De hecho, Castaño contrapuso la actitud del delantero merengue con Neymar, del que dijo que sí se choteaba de los contrarios, especialmente en partidos que estaban resueltos.

El corte fue difundido por ‘periodistas’ como Fonsi Loaiza, quien además acusó a Castaño de ser un asalariado de Florentino Pérez, presidente de la entidad del Santiago Bernabéu.

— Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) May 8, 2023

El director de ‘El Partidazo’ no quiso dejar pasar la ocasión para aclarar varias cosas.

Aseveró que, normalmente, no suele entrar en este tipo de asuntos, pero viendo que hubo varias personas que dieron ese vídeo por bueno, optó por dedicar algunos instantes a despejar dudas.

Y es que quienes arremetieron contra Castaño no tuvieron en cuenta un detalle relevante, que esas declaraciones del periodista no eran actuales, sino de noviembre de 2021.

Así lo expuso en la noche del 8 de mayo de 2023:

Igual no merece una explicación, pero si usted ha visto el vídeo y le parece que estoy errado, pues entonces sí que merece una explicación. Ese vídeo es de noviembre de 2021, cuando yo sí pensaba que Vinicius no tenía ningún comportamiento en el campo que diera pie a considerar que estaba haciendo algo malo. Pero es que en este año y medio he cambiado de opinión y ahora creo que Vinicius está teniendo cosas en el campo que le sobran y que algunas pueden ser consideradas provocaciones.

Oye, sobre Vinicius una cosa. Hoy ha rulado por ahí un vídeo mío de una opinión sobre Vinicius que decían que era actual y en la que decía que yo no veía ningún gesto que significara ninguna provocación o un mal gesto de Vinicius en el campo y además lo han presentado como un vídeo actual, como si lo hubiese dicho esta mañana, ayer o antes de ayer después de la final de la Copa del Rey. Evidentemente, los que lo hacen, lo hacen con toda la mala fe del mundo.

Juanma Castaño insistió en que esa opinión, que sí era suya, ya tenía solera y que, vista la evolución de Vinicius en el terreno de juego, había cambiado por completo:

Ese vídeo es de mi opinión en 2021 y esto que estoy diciendo ahora es de mi opinión el 8 de mayo de 2023 y una persona, en función de los acontecimientos, puede cambiar de opinión y no pasa nada. Y los que dicen que estoy a las órdenes y a sueldo de Florentino pues eso ya no merece mayor… Como detectives privados no tienen precio. Si yo soy el que está a sueldo de Florentino en los medios de comunicación, de verdad que se dediquen a otra cosa.

En una semana ha habido un imbécil que ha dicho eso y otro que soltó otro día que yo era un felpudo de Roures. De verdad, no tiempo para ser a la vez felpudo de Roures y asalariado de Florentino. Bastante tengo con lo mío. El que me llamó felpudo es una institución hablando de felpudos porque él lo sabe y además no le queda otro remedio y el otro es un loco.