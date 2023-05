Ataque de risa de Carlos Herrera ante el ridículo vídeo del PSOE criticando de boquilla a EH Bildu

Sin medias tintas.

Carlos Herrera no dudó este 12 de mayo de 2023 a la hora de partirse la caja con la reacción tardía, infantil y chusca del PSOE con relación a las listas de EH Bildu en las que van integradas nada más y nada menos que 44 etarras.

En su editorial en ‘Herrera en COPE’ fue muy claro a la hora de denunciar como el PSOE pasó de una actitud gallinácea, con sus ministras a la carrera por los pasillos del Congreso de los Diputados en cuanto veían una cámara o un micrófono para no tener que responder a la pregunta de marras a grabarse un vídeo, sin periodistas, claro, para hacer ver que no se está conforme con ciertas personas que van en las plancha electorales del partido de Arnaldo Otegi.

Denunció Herrera que Bildu, perfectamente, podía haber conformado sus listas con otras personas que no tenían porque ser esos terroristas:

En el caso de los de ETA-Bildu tiene suficiente gente para poner en las listas, pero pone a estos y el PSOE, ayer, completamente desorientado, se los traga y no sabía qué decir. Era una vergüenza. Luego al final, viendo que esas carreritas gallináceas por el Congreso eran una vergüenza, que ilustraban esa vergüenza cuando el PSOE queda en evidencia, por la fuerza de los hechos en Ferraz tuvieron que tomar una decisión y grabar un vídeo en el que conviene que no nos hagan ninguna pregunta y hacer de tripas corazón para poder seguir saliendo a la calle sin dar carreras ridículas.

A continuación, el comunicador almeriense puso el corte de Pilar Alegría, la ministra de Educación y portavoz del PSOE:

Son unas listas que no nos gustan. Son unas listas que, además, reabren de una manera innecesaria e injusta el dolor de las víctimas. En la utilización de ETA y del terrorismo dentro del debate político y con fines partidistas, jamás van a encontrar al PSOE.

Carlos Herrera no pudo más que carcajearse de la performance de la portavoz socialista:

Jajajajajaja, vaya, así que el problema es que la oposición está usando este asunto con fines partidistas. Mira, el problema no es que tú y todo el sanchismo esté pactando con un partido de terroristas no arrepentidos. El problema no es que María Chivite sea presidenta de Navarra gracias a Bildu y saque los Presupuestos gracias a Bildu. Fíjense ustedes que María Chivite tuvo la indecencia de gobernar con el permiso de esta gente. Pero es que también hay que escuchar a Nadia Calviño.