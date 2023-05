Margallo desbarata en diez segundos el discurso agresivo de Pablo Iglesias contra Pablo Motos: «Eso no son méritos»

Cortita y al pie.

José Manuel García-Margallo, exministro de Exteriores y actual tertuliano en varios medios de comunicación, tuvo que coger por banda a Pablo Iglesias y explicarle una obviedad en relación a lo que realmente son méritos para acceder a un cargo como el de alcaldesa de una gran ciudad.

En el debate de ‘El Ágora de Hora 25’ (Cadena SER) del 22 de mayo de 2023, el fundador de Unidas Podemos aprovechó que el Pisuerga pasaba por Valladolid para colar su mensaje de odio contra quienes no le bailan el agua.

Preguntado por el asunto de latente actualidad como fueron los gritos racistas contra Vinicius, jugador del Real Madrid, en el campo de Mestalla, el político populista tiró por elevación para meterle a Pablo Motos:

Yo creo que todo esto va más allá del fútbol y de un grupo de ultras de la extrema derecha que van a Mestalla. Vinicius mono, catalán de mierda, pesetero, sudaca muerto de hambre, me río de ti, Pilar Lima , porque eres sorda y bollera. Irene Montero , eres cajera y estás en el Ministerio por chuparle la polla a Pablo Iglesias, Pam , eres una gorda asquerosa , todos sois de la ETA y puta Ada Colau .

Esto lo vemos cada semana y no es un problema solo de lo que veamos en los campos de fútbol. Es también lo que vemos y escuchamos en muchos medios de comunicación. Pablo Motos se descojonaba el otro día de una mujer por ser sorda y por ser lesbiana en un programa de máxima audiencia en Antena 3 Televisión . Cuando hablamos del auge del fascismo, no hablamos solamente de un grupo de ultra, hablamos de algo que está muy extendido y muy tolerado a nivel social y eso es lo que permite que se vean imágenes como esa.

Margallo, pendiente al quite, le hizo una breve pero contundente matización a Pablo Iglesias:

Una puntualización. Lo que pasó en el programa de televisión, lo de «sorda y bollera’, no es que se mofaran de la candidata, de lo que se mofaron es que esas dos cualidades fuesen méritos irrebatibles para poder ocupar un cargo. No hay que discriminar a nadie por una discapacidad física o por una orientación sexual, pero eso no es ningún mérito específico adicional. Se es alcalde por otras cosas.