Carlos Alsina arrasa con este genuino troleo a Pedro Sánchez por la fecha de las elecciones generales

Descomunal.

Carlos Alsina, en su editorial en ‘Más de Uno’ (Onda Cero) de este 30 de mayo de 2023, sopapeó con mucha ironía a Pedro Sánchez por mor de la fecha escogida para celebrar las elecciones generales.

El periodista troleó sin freno al presidente del Gobierno por ese 23 de julio de 2023 para convocar a los españoles a las urnas:

Sánchez siente de pronto la imperiosa necesidad de saber si el pueblo le quiere o no le quiere. No en términos afectivos, que amor en general no parece que despierte -ni él ni sus predecesores- sino en términos políticos: ¿España lo quiere en La Moncloa o no lo quiere? ¡Responda, España!