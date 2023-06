Antonio Naranjo descoloca a Macarena Olona con una pregunta descacharrante

El momento es desopilante a más no poder.

Carlos Herrera, después de poco más de 10 minutos de entrevista a Macarena Olona, cedía la palabra a sus colaboradores.

Antonio Naranjo, el primero en realizar las preguntas, quiso conocer cuál era la inclinación política de la ex de VOX con Caminando Juntos porque, a tenor de lo expuesto anteriormente ante el director de ‘Herrera en COPE‘ no le quedaba claro si coincidía más con la derecha o con la izquierda:

Hola, buenos días señora Olona, la verdad es que tengo mucha curiosidad por su proyecto, pero también dificultad para entenderlo, para traducirlo. Aunque le pueda parecer que mis preguntas son algo simplonas, le ruego una respuesta muy concreta, ¿usted es de izquierdas o es de derechas? Y la segunda sería si, en el caso de que, imagínese, los mismos 300.000 votos que ha sacado Ciudadanos en las últimas elecciones y que no le han dado apenas representación, le sirvieran en unas generales al centro derecha para perder la mayoría absoluta, ¿no se arrepentiría usted de haber dado este paso?

Atención a la respuesta de Olona porque es para enmarcar. Y es que la cuestión la dejó completamente desubicada:

¿Soy de izquierdas o de derechas? Me defino como una persona que tiene un corazón rojo y una cabeza de leyes. ¿Por qué un corazón rojo? Porque mi corazón es de conciencia social y mi cabeza es de leyes porque yo quiero trabajar por el bien común desde la gestión responsable y con una base legal, sin populismos, sin apelar a mensajes que excluyan, que discriminen, que señalen, que criminalicen. En eso, varios de los miembros de Caminando Juntos tenemos mucho que aportar.

En cuanto a la segunda pregunta que formulabas, creo que ya la he contestado cuando Carlos Herrera me preguntaba si desde Caminando Juntos apoyaríamos un Gobierno encabezado por el PSOE o un Gobierno encabezado por el PP.

Naranjo corrigió a Olona:

No, es si lo evitarían con ese porcentaje de votos que puede ser decisivo y que no le diese representación parlamentaria, si no se arrepentiría al día siguiente de haber evitado un cambio que algunas personas quieren.