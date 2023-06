Carlos Herrera recibe en COPE a Macarena Olona con un zasca memorable a su medida estrella

Está de ‘road show’ por todos los medios de comunicación de España.

Macarena Olona, que concurrirá a las elecciones generales del 23 de julio de 2023 con Caminando Juntos, pasó este 6 de junio de 2023 por los micrófonos de ‘Herrera en COPE‘ para exponer su programa.

Sin embargo, la que fuera portavoz adjunta de VOX en el Congreso de los Diputados no aportó mayores novedades a lo que ya soltó en otras entrevistas.

Por ejemplo, volvió a sacar la matraca del referéndum monarquía o república.

Para Olona este punto es esencial porque entiende que hay que tratar a los españoles como adultos:

Fue cuestionado mi anuncio sobre un referéndum sobre monarquía o república y además por personas a las que quiero y tiene una voz autorizada. Soy monárquica, pero creo que hay que ensanchar la democracia y dar la palabra al pueblo. Mi opinión es que la monarquía saldrá reforzada. No hay que tener miedo a tratar al pueblo como un adulto.

Para Carlos Herrera, sin embargo, esa preocupación esgrimida por la de Caminando Juntos no es, precisamente, la que más obsesiona a los ciudadanos.

El director de ‘Herrera en COPE’ fue muy gráfico a la hora de replicar a la política alicantina:

La respuesta de Olona, para enmarcar, sobre todo porque después de dar la brasa con este asunto viene a reconocer que Carlos Herrera tiene razón en su observación:

Macarena Olona también fue preguntada por, en caso de obtener representación y de que sus escaños fuesen decisivos para decidir quién ocuparía la poltrona presidencial en La Moncloa, sus preferencias políticas.

La líder de Caminando Juntos optó por no mojarse y decir que ella no hará presidente a Pedro Sánchez o Alberto Núñez Feijóo, que ella pactará con quien traiga bajo el brazo una serie de medidas:

Esa es una pregunta importante que los políticos intentan eludir y con eso se engaña al electorado. Los españoles deben tener claro que Caminando Juntos no tiene vetos previos ni una preferencia de colores. Nosotros venimos a hablar de medidas. Si nuestro voto es decisivo, quien quiera nuestros votos para una investidura de Gobierno va a tener que venir con medidas concretas. Nosotros no apoyaremos al candidato, apoyaremos las medidas. No apoyaremos al presidente Sánchez o al presidente Feijóo. Tengo un extraordinario respeto hacia el líder que sea una opción legítima. Nuestras mejores estimaciones hablan de 10-12 escaños.