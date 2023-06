¡Para no perdérselo! La impagable sonrisa de Carlos Alsina frente a los babosos elogios que Nadia Calviño hace de Pedro Sánchez

Para coleccionar.

Carlos Alsina trolea en algo más de tres gloriosos minutos a Nadia Calviño durante la entrevista que la vicepresidenta primera del Gobierno socialcomunista le concede en ‘Más de Uno’ (Onda Cero) este 14 de junio de 2023.

Y es que la también ministra de Asuntos Económicos se lanza a elogiar sin freno a Pedro Sánchez. Tanto es así, que aquello era un espectáculo de babas inundando el estudio de la emisora de San Sebastián de los Reyes (Madrid).

Ante tal dispendio de piropos y de peloteo por parte de Calviño, el presentador optó por tomarse a risa la visión de su invitada y, una vez soltada la píldora humorística, recordarle todos y cada uno de los incumplimientos perpetrados por Pedro Sánchez.

Todo comenzó con esta frasecita de la responsable económica del Ejecutivo sobre el presidente:

Carlos Alsina, alucinando con la afirmación de Calviño, lanzó esta pregunta:

Atención a la respuesta de Calviño:

Yo creo que Pedro Sánchez es una persona honesta y que está dispuesta a tomar las decisiones que le parecen buenas para el país, independientemente de que sean rentables electoralmente. Es una persona que tiene una visión muy clara de nuestro país. Yo me siento muy orgullosa y cada miércoles en el Congreso de los Diputados y cada martes en el Senado se ha intentado trasladar una imagen que no se corresponde con la persona con la que yo llevo trabajando cinco años.

El director de ‘Más de Uno’ no pudo resistirse más y, con una sonrisa más que picarona, soltó el primer zasca:

La ministra, pelín nerviosa, intentó revertir la situación sin conseguirlo:

Segundo estacazo de Alsina:

Calviño comenzó a ponerse nerviosa y titubear, lo que aprovechó el periodista de Onda Cero para rematar a su invitada:

La titular de Asuntos Económicos quiso esgrimir como argumento de que el jefe del Ejecutivo socialcomunista cumplía sus compromisos que, precisamente, en 2019, tuvo que ir a una repetición electoral para no tener que gobernar ni con Podemos ni apoyarse en independentistas y filoetarras.

Alsina, obviamente, le recordó que después de tener que volver a las urnas en noviembre de 2019, al final acabó por pactar con el partido de Pablo Iglesias y por hacerle toda clase de guiños a los golpistas:

Pero es que si dijo que no iba a gobernar con Podemos, sería en todos los casos, si no dice que va a derogar el delito de sedición, entendemos que no lo va a derogar y no que si se dan unas circunstancias, lo derogará.