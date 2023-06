Quequé incendia la SER y a las víctimas de ETA con una despreciable comparación entre Pitingo y Txapote

Asco no, lo siguiente.

El problema es que al personaje le han dejado subirse a la parra hasta extremos insospechados y a ver quién es el guapo que le hace poner los pies sobre suelo firme.

Porque es que lo de Héctor de Miguel, más conocido como Quequé, viene de lejos, tal y como se comentó en la noche del 13 de junio de 2023 en ‘La Burbuja’ de Periodista Digital.

Este presentador de la Cadena SER, de un espacio supuestamente humorístico llamado ‘Hora Veintipico‘ sobrepasó todas las líneas del respeto y de la moralidad al pretender hacer una chanza cómica contra Pitingo.

El problema es que esa burla vino no solo cargada de decibelios, sino de toda una montaña de indignidad que ha puesto contra las cuerdas a su propia casa, la SER, y a las propias víctimas del terrorismo de ETA.

Al ‘payaso’ Quequé le pareció sumamente gracioso verter este vómito por los micrófonos de la emisora de PRISA y que no fue otro que comparar al artista con el sanguinario etarra Txapote:

Pitingo nació en Ayamonte, Huelva, hijo de madre gitana y padre payo. Su padre fue Guardia Civil, creció en un cuartel. ​

Aprendió el cante en familia, ya que pertenece a una de las sagas de gran tradición cantaora, como los ‘Valencia‘ y los ‘Carpio‘.

Es el creador de la «soulería«, soul a ritmo de bulería.

Por supuesto, las redes sociales no se hicieron de rogar, empezando por el propio cantante, que reprodujo el audio del siniestro bufón de PRISA, así como víctimas del terrorismo y ciudadanos de bien que también quisieron contestar al presentador de la cadena del micro amarillo:

No todo vale @HectorDeMiguel, se lo he dicho a otros y te lo digo a ti también. Me duele mucho oíros cómo banalizáis con asesinos sanguinarios orgullosos de serlo.

Efectivamente, también asesinó a mi hermano Gregorio y NO ha saldado sus cuentas con la Justicia. https://t.co/9e8tDFQ1ie

— Consuelo Ordóñez (@ConsuorF) June 13, 2023