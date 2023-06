Carlos Alsina arroja Bildu a la cara de Pedro Sánchez y se lo pasa en grande viéndole sufrir

Momentazo para guardar.

Carlos Alsina se lo pasó en grande viendo las dificultades que tuvo Pedro Sánchez cuando salió a colación el tema de EH Bildu y la condescendencia que el inquilino de La Moncloa tuvo que el partido proetarra.

El director de ‘Más de Uno‘ (Onda Cero) recordó a su entrevistado aquellas palabras que había dicho sobre que nada se pactaría con los bilduetarras, a lo que Sánchez trató de contraargumentar con la falacia de que en su Gobierno no ha habido ministros de Bildu ni se ha firmado un acuerdo de legislatura con esa formación.

El periodista de la emisora de Atresmedia fue, como hizo a lo largo de toda la entrevista, con todo para dejar a Sánchez noqueado:

El presidente intentó salir como pudo del embrollo con un argumento que, neciamente, consideró imbatible:

La respuesta de Carlos Alsina fue implacable e impecable:

Yo lo que no recuerdo, presidente, y mire que he intentado hacer memoria, que ha tenido intervenciones parlamentarias muy duras contra VOX , contra el PP , contra ERC , contra Juntos por Cataluña , prácticamente contra todos los grupos parlamentarios, no ha tenido una igual con Bildu. Lo más duro fue lo que le dijo hace tres semanas, que se habían equivocado con las listas electorales. ¿Por qué trata usted a Bildu mejor que a los demás?

El jefe del Ejecutivo se puso aún más a la defensiva:

No es cierto que haya gobernado con Bildu. No estamos hablando de que haya gobernado con Bildu porque no hay ministros. En segundo lugar, no hay un acuerdo de Gobierno con Bildu y lo que ha habido, en tercer lugar, es una dinámica parlamentaria con EH Bildu, como la ha habido con otras formaciones, para sacar adelante muchas de las leyes y los avances sociales que eran necesarios en este país.