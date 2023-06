La SER saca a relucir a ‘perro Sánchez’

La Cadena SER dio un buen masaje a Pedro Sánchez.

Durante su entrevista con Aimar Bretos, en Hora 25, el presidente del Gobierno paseó por los temas más cómodos: desde sacar pecho por su reacción a la invasión rusa a Ucrania hasta pasando por atacar los pactos PP-VOX o seguir presumiendo de la gestión económica (a pesar de que los datos le desmienten).

Para adoptar el victimismo del líder del PSOE, Bretos sacó a relucir a ‘perro Sánchez’.

“¿Ha sufrido personalmente al saber que le llaman ‘Perro Sánchez’, que se refieren a usted con estos términos, este nivel de visceralidad?», preguntó Bretos. El presidente del Gobierno aprovechó para reconocer que «no es agradable», pero también para presumir de que durante sus años al frente del Ejecutivo buscó mantener la calma y «no perder la compostura».

«He tratado de no perder la calma, de no perder la compostura y recordar siempre que soy el presidente del Gobierno, que gobierno para todos, represento una institución muy importante en nuestro sistema democrático y sobre todo en un contexto muy difícil en el que estamos viviendo», postureó Sánchez.

Por supuesto, no pudo faltar la crítica a determinados medios de comunicación y al sector económico:

«A partir de ahí yo creo que la derecha en su conjunto, y no solo me estoy refiriendo a la política, porque la gran paradoja de todo esto es que no tenemos oposición política. Hay una oposición en determinados grupos mediáticos y hay un poder económico que, evidentemente, le está señalando el camino a la oposición política y a la oposición mediática».