Carlos Herrera avisa a Núñez Feijóo de los peligros que encierra Pedro Sánchez viendo su actitud con Ana Rosa Quintana

Duro como pocas veces.

Carlos Herrera sacó toda la artillería contra Pedro Sánchez después de ver la entrevista que concedió el 4 de julio de 2023 a Ana Rosa Quintana en Telecinco.

El comunicador de ‘Herrera en COPE‘ alabó el papel desempeñado por la periodista de Mediaset por no ponerle las cosas fáciles al presidente del Gobierno socialcomunista, quien se creyó que el plató de ‘El Programa de Ana Rosa‘ era la Cadena SER con Àngels Barceló o ‘El Hormiguero‘ (Antena 3), con Pablo Motos.

La estrella matinal de la emisora episcopal fue claro a la hora de decir que lo de Sánchez es una sesión continua de mentiras:

Encadenó una sarta de trolas, que la verdad es que es muy fatigoso ponerse a desmentir una por una. Llegó a decir que la congelación de las pensiones que aprobó Zapatero y que él votó como diputado había sido cosa del PP y de Rajoy. Y no se le cae la cara de granito. Le preguntan por el hackeo de su teléfono y contesta que con los SMS de Rajoy a Bárcenas ; le preguntan por su cambio de postura respecto a Marruecos y contesta con historias que nadie entiende sobre unos bulos contra su mujer y vuelve y dice que él no ha cambiado de postura que es la misma de todos sus antecesores.

Y ahora, remarcó el periodista almeriense, Sánchez opta por suspender su agenda mitinera para centrarse en el cara a cara con Feijóo el 10 de julio de 2023 en Atresmedia:

Es mentira, es mentira, te miente hasta cuando da los buenos días y este tipo dice que no miente. Todo él es un monumento a la mentira, a la ausencia total de escrúpulos y después de la entrevista se anunció que Sánchez suspendía los actos de campaña para preparar el debate electoral. La realidad es que no tiene el partido engrasado como para ir haciendo actos electorales por ahí, porque al final no va a tener ni que le lleve las sillas, porque la mitad de los que estaban colocados antes del 28-M se han ido al garete, bueno más de la mitad, se han ido a la calle por un voto de castigo a Sánchez, no a ellos. Grandes entusiasmos en el partido ahora mismo, normal que no tenga.