La vomitiva defensa de Barceló de su amado Sánchez se lleva el escarmiento bestial de Alsina

Colosal.

Carlos Alsina frenó de un plumazo la vomitiva defensa que Àngels Barceló hizo de Pedro Sánchez acusando a otros periodistas, a los que no nombró, pero quedó claro a quiénes se refería, por haber hecho, a su entender, una dura entrevista al presidente del Gobierno.

La directora de ‘Hoy por Hoy‘ quiso erigirse en la defensora de las esencias periodísticas y quiso enseñar tanto al director de ‘Más de Uno‘ como a la presentadora de ‘El Programa de Ana Rosa‘ a afrontar como es debido una entrevista.

Carlos Alsina recogió el guante y contestó de manera contundente a la periodista de la Cadena SER.

Así, el de Onda Cero, con toda la tranquilidad de la que siempre hace gala, le lanzó este reto a Barceló:

La comunicadora de la emisora del Grupo PRISA soltó estas perlas cultivadas en su comentario editorial del 5 de julio de 2023:

Parece que esta precampaña electoral se dirime en los platós de televisión y en los estudios de radio. Pedro Sánchez parece que ha entendido el camino marcado por el expresidente Zapatero y está corrigiendo una estrategia que ahora se ha demostrado que era fallida. Acude ahora el presidente del Gobierno y candidato a la reelección a aquellos platós de televisión y a aquellos estudios de radio desde donde se le ha atacado con soflamas mañaneras con cierta inquina y en algunas ocasiones, faltando a la verdad.

El precio que tiene que pagar es el de no someterse a entrevistas al uso, sino a auténticos debates donde, curiosamente, su oponente no es un político, no es su rival electoral, sino que es un periodista. Yo, cuando tengo dudas sobre mi profesión, cuando a veces tengo la sensación de no encontrar el camino, siempre acudo a la referencia, siempre acudo a Iñaki Gabilondo. Y a él le he escuchado hablar de que hay que distinguir entre periodismo y ‘paraperiodismo’, como lo de las farmacias, pero sobre todo, a él le he escuchado decir que no puede ser más importante el entrevistador que el entrevistado, y que la entrevista no se puede convertir en un pulso entre los dos, porque a eso se le llama debate, y con un entrevistado nunca hay que debatir. Una regla que no deberíamos olvidar nunca.