Carlos Alsina no suelta a su presa: Aprovecha el debate Sánchez-Feijóo para vapulear a la “escocida” Àngels Barceló

Carlos Alsina no está dispuesto a soltar su presa: Àngels Barceló.

Después de que el presentador de ‘Más de Uno’ fulminó de un plumazo la vomitiva defensa que Àngels Barceló hizo de Pedro Sánchez, la directora de ‘Hoy por Hoy’ tuvo que tragarse sus palabras y evitó responder al reto de Alsina en su programa del pasado 7 de julio.

Un silencio que sonó a rendición por parte de la periodista de la Cadena SER. Pero, Alsina demostró que no está dispuesto a entregar las ‘armas’.

Durante su monólogo del 10 de julio, el presentador de Onda Cero utilizó el debate entre Álberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez como excusa para volver a cargar contra Barceló desde sus micrófonos.

“Hasta ahora hemos visto debates entre Sánchez y Feijóo en el Senado, con el presidente de la cámara vigilando el reloj y con una clara descompensación -como diría el presidente- en favor de éste, que ha llegado a hablar hasta una hora entera él, todo seguido”, empezó sus argumentos.

Y añadió: “El debate de esta noche es otra cosa. Ahí estarán Vallés y Pastor para garantizar que ambos contendientes tengan las mismas oportunidades. E igual de largas. Y para hacer preguntas que de inmediato fiscalizará el Tribunal del Santo Oficio, esta nueva inquisición, integrada por periodistas en activo, políticos jubilados, asimilados de ambos oficios y tuiteros en general que se indignan con las preguntas y se ofenden muchísimo”.

De ahí pasó directamente al ataque contra la periodista de la Cadena SER sin necesidad de nombrarla:

“Para estar tan satisfechos con la gira mediática del presidente hay una legión de gente escocida con algunos entrevistadores. Por ejemplo, conmigo. A quién se le ocurre preguntarle al presidente por qué ha mentido tanto pudiendo preguntarle si conseguirá doblegar esa inaceptable caricatura hecha de mentiras, manipulaciones y maldades que llaman ‘el sanchismo’”.

Finalmente, utilizó la ironía para demostrar el sinsentido de la izquierda.

“Tiene su aquel que haya gente firmando un manifiesto, muy razonable, en contra de la censura -bendita sea la libertad en todos los escenarios- mientras se ofende muchísimo porque los entrevistadores planteen sus entrevistas como les parezca conveniente. Censura no, salvo para las preguntas al presidente. Hay palmeros que tratan como si fuera un niño desvalido necesitado de que ellos le protejan. Amigos, que Pedro Sánchez tiene 51 años y se defiende solo”.

Después de que Barceló cargó contra Alsina por sus duras preguntas contra Sánchez, el periodista de Onda Cero recogió el guante y contestó de manera contundente a la periodista de la Cadena SER, a quien le lanzó un claro reto:

Y en el programa matinal de la radio generalista del Grupo PRISA, su directora sostuvo ayer que el presidente Sánchez ha ido estas últimas semanas a platós y a estudios de radio donde ha sido atacado con mentiras. Bueno, el presidente del Gobierno ha ido a dos programas matinales en estas últimas semanas. El plató al que ha ido es el de Ana Rosa y el estudio de radio al que ha ido es este, es el mío. Dice que soflamas mañaneras con inquina y faltando a la verdad.

Para evitar malas interpretaciones he consultado a mi admirada Àngels Barceló si se estaba refiriendo a mí y me lo ha confirmado. Y por eso está invitada a conversar sobre el periodismo, las mentiras, las soflamas, la relación del presidente con los medios de comunicación cuando ella quiera y ante los oyentes de este programa y de su programa. Si quiere lo hacemos esta misma mañana.

En el programa ‘Hoy por Hoy’ de este 7 de julio, Barceló optó por no responder al reto y optó por un silencio que la retrató, ya que Barceló no está dispuesta a los debates sobre la calidad del periodismo, sino a que los medios estén de rodillas a los intereses de la izquierda y extrema izquierda.

La comunicadora de la emisora del Grupo PRISA soltó estas perlas cultivadas en su comentario editorial del 5 de julio de 2023:

Parece que esta precampaña electoral se dirime en los platós de televisión y en los estudios de radio. Pedro Sánchez parece que ha entendido el camino marcado por el expresidente Zapatero y está corrigiendo una estrategia que ahora se ha demostrado que era fallida. Acude ahora el presidente del Gobierno y candidato a la reelección a aquellos platós de televisión y a aquellos estudios de radio desde donde se le ha atacado con soflamas mañaneras con cierta inquina y en algunas ocasiones, faltando a la verdad.

El precio que tiene que pagar es el de no someterse a entrevistas al uso, sino a auténticos debates donde, curiosamente, su oponente no es un político, no es su rival electoral, sino que es un periodista. Yo, cuando tengo dudas sobre mi profesión, cuando a veces tengo la sensación de no encontrar el camino, siempre acudo a la referencia, siempre acudo a Iñaki Gabilondo. Y a él le he escuchado hablar de que hay que distinguir entre periodismo y ‘paraperiodismo’, como lo de las farmacias, pero sobre todo, a él le he escuchado decir que no puede ser más importante el entrevistador que el entrevistado, y que la entrevista no se puede convertir en un pulso entre los dos, porque a eso se le llama debate, y con un entrevistado nunca hay que debatir. Una regla que no deberíamos olvidar nunca.