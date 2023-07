Carlos Herrera siembra el pánico entre los asesores de Sánchez tras el meneo de Feijóo al socialista

Ganador por KO, Alberto Núñez Feijóo.

Carlos Herrera dejó claro este 11 de julio de 2023 que el presidente del Partido Popular fue, con aplastante diferencia, el vencedor del cara a cara con Pedro Sánchez en el debate celebrado en los estudios de Atresmedia la noche del 10 de julio de 2023.

En su editorial en ‘Herrera en COPE‘ aseguró con toda la contundencia del mundo que el líder del PSOE se presentó en el duelo dialéctico con una preparación más que mejorable y que cometió todos los errores habidos y por haber.

Para el comunicador almeriense solo queda una duda, si fue el propio Sánchez quien apostó por esa estrategia o fueron sus asesores quienes le aconsejaron ese estilo faltón, agresivo y bastante irritante para quienes pretendían escuchar las propuestas de Feijóo, continuamente interrumpidas por el socialcomunista.

De haber sido su equipo de colaboradores los ‘genios’ que le recomendaron ir en esa línea maleducada, a buen seguro, señaló Herrera, más de uno va a tener un serio problema en Ferraz o en La Moncloa.

El periodista almeriense destacó que el candidato del PSOE hizo gala de ser un trolero de marca mayor:

Sobre Feijóo no albergó duda alguna que fue el candidato en salir victorioso del duelo moderado por Vicente Vallés y Ana Pastor:

Feijóo fue seguramente el vencedor y sometió a una tunda a Sánchez, que no esperaba en ningún momento, no estaba escrito en el guion, o en la pizarra de los asesores que le han estado preparando durante cuatro días. Le propuso un pacto para que gobernase el que ganara y Sánchez lógicamente lo desdeñó. ¿Por qué? Porque sabe que va a tener más votos y no se quería meter en ese lío. Había puesto en este debate Sánchez sus esperanzas de relanzar su recuperación y visto el debate se entiende que no ha sido así.