Hasta Ángels Barceló (SER) pincha a un Sánchez a la deriva, mencionando a la COPE, y le deja absolutamente KO

Cómo de apaleado anda Pedro Sánchez después del fiasco de debate que completó el pasado 10 de julio de 2023 en cara a cara con Feijóo, que se echa otra vez -y van 9 en la legislatura– en los brazos de su entrevistadora de cabecera, Ángels Barceló.

Pero al Sánchez flaco todo le son pulgas. Hay quien dice que hasta Óscar López y Antonio Hernando están haciéndole la trece catorce otra vez, porque quien te traiciona una vez puede volver a repetir, y tampoco andan bien colocados ‘los migueles’, Contreras y Barroso, otros de los asesores (mediáticos en este caso), absolutamente señalados por el fracaso del debate.

Así que este 13 de julio de 2023, con la campaña ya entrando en su fase final, Sánchez se acercó a Gran Vía para ver a Barceló. Pero incluso algo ha cambiado también en la de la SER, que no encontró el presidente saliente el mismo refugio al que estaba acostumbrado.

Fíjense en la preguntita muy pertinente de la entrevistadora, mencionando directamente a la competencia de COPE, e indirectamente a Carlos Herrera, lugar al que Pedro Sánchez no se ha atrevido a ir en todo su periplo en la Ejecutiva. La reacción del socialista es oro:

Pedro Sánchez : «Bueno, sí, vale… Es verdad que hay algunos medios a los que no he ido, pero básicamente lo que he querido es explicar en estos medios donde han tenido tertulias y opiniones a mi juicio descompensadas, porque laopinión publicada no se corresponde con la opinión pública. En algunas tertulias cuesta ver in progresista y es hasta el 99% conservadora… Lo que he hecho es ir a explicar lo que es esta estrategia del sanchismo, que no es otra cosa que embarrar el terreno de juego para polarizar».

Y es que Carlos Herrera ha mantenido durante todo este tiempo con Sánchez como presidente una línea durísima contra él. Lógico y normal. La cosa llegó hasta tal punto que el de COPE llegó a decirle al presidente, a través de las ondas, que no estaba invitado a su programa. Corría mayo de 2022: «El que no quiere que vengas soy yo, ¡mentiroso!»

«No. No, es que no le voy a hacer ni una sola pregunta al señor Pedro Sánchez. El señor Pedro Sánchez a mí no me importa nada y tiene todo el derecho del mundo a no querer venir aquí, o allí o al otro lado. Es que el que no quiere que venga aquí soy yo».

«No tengo ningún interés en hablar con Pedro Sánchez. No tengo ningún interés en hacerle ninguna pregunta a Pedro Sánchez. No me interesa nada lo que me pueda contestar Pedro Sánchez porque seguramente será mentira. Como todo lo que dice».