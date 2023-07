Carlos Herrera se carcajea del ridículo ‘flirteo’ entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz durante el debate

90 minutos que no pasarán a la historia.

El debate electoral entre Santiago Abascal (VOX), Pedro Sánchez (PSOE) y Yolanda Díaz (Sumar) en la noche del 19 de julio de 2023 en RTVE fue un mero trámite que no provocará cambios relevantes en la intención de los españoles a la hora de ir a votar el próximo 23 de julio de 2023.

Carlos Herrera comentó este 20 de julio de 2023 en su editorial en ‘Herrera en COPE’ que esta última cita que tenían los candidatos para dar a conocer sus propuestas se acabó transformando en cualquier cosa menos, precisamente, en lo que debería de haber sido, que los ciudadanos hubieran podido saber al detalle la oferta programática de los tres líderes.

Especial mención hizo el comunicador almeriense a ese absurdo ‘flirteo’ entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, que estuvieron todo el rato dirigiéndose el uno a la otra y viceversa con el nombre de pila:

Desde luego que este debate no ha cambiado las cosas. Nos ha dejado evidencias, que PSOE y Sumar son lo mismo. ¿Verdad, Yolanda? Sí, Pedro, claro. Hay que ponerse serios, Pedro. Sí, pero con los pies en el suelo, Yolanda. No, hombre, por favor, Pedro, yo los tengo en el suelo. ¡Oigan, esos dos, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, más Bildu y Esquerra, que no estuvieron en el debate, es el tándem.