Durísima reflexión de Isabel Díaz Ayuso: «Abascal no debió ir al debate»

Isabel Díaz Ayuso participó como entrevistada en La Linterna de la Cadena COPE este 20 de julio de 2023, respondiendo las preguntas de Ángel Expósito.

No ha sido muy activa la presidenta regional de Madrid en la campaña electoral del 23-J pero sin duda es una pieza clave para movilizar al voto Popular. Y cada vez que habla, sube el pan.

De modo que en el desarrollo de la tertulia en COPE le preguntó la periodista Mayte Alcaraz (El Debate) su opinión por el debate a tres -al que Feijóo no quiso acudir- en la Televisión Española. Atentos a la respuesta de Ayuso porque no tuvo desperdicio:

«Yo creo que quien no tuvo que haber ido es Abascal. Tengo buena relación con él y no vamos a empezar con críticas y pellizcos de monja a estas alturas de la película porque España se juega mucho, pero… ¿A qué vamos? ¿A blanquear ese formato para que estemos a dos días de las elecciones con la resaca del debate…? Además, si VOX ha estado vetando medios de comunicación, hombre, empieza por el que te llama ultraderecha y te insulta constantemente».

«¿Y para qué? Para ver cómo entre Yolanda y Pedro, como se llamaban entre ellos… Estas tonterías, estas frivolidades que vimos, blanqueando sus programas electorales, hablando como si acabaran de llegar de nuevas… Esto no se hubiera producido si Abascal no hubiera ido. Creo que hubiera estado mejor no formar parte de esto. ¿Para qué? ¿Para darles audiencias?»