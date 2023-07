Máxima tensión en directo entre Losantos y Girauta: «¡Estás mal de la cabeza!»

Federico Jiménez Losantos y Juan Carlos Girauta protagonizaron un momento de máxima tensión en el programa ‘Es la mañana de Federico’ del 24 de julio.

El presentador de esRadio denunció que “España está peor desde ayer porque no ha mejorado y probablemente vamos a una repetición electoral” y no dudó en poner la lupa en la pérdida de votos de VOX.

“VOX perdió ayer 630.000 votos. Hombre, sus candidatos aquí no pudieron hacer propaganda porque él [Santiago Abascal] no les dejó. El sí podía hacer campaña pero sus sicarios, sus monaguillos, no. Aquí lo fundamental es que cuando estás en los medios para defender unos principios, los principios no cambian”, indicó Losantos.