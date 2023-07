Carlos Alsina apunta cuál es el milagro que puede salvar a Feijóó y a España de una reedición del ‘Gobierno Frankenstein’

Sigue la resaca de la noche electoral del 23-J.

Aunque hasta el 17 de agosto de 2023 no se conformará el Congreso de los Diputados para dar comienzo a la nueva legislatura, los partido ya comienzan a realizar sus primeros movimientos, aun a sabiendas, como en el caso del PP, de que la situación de poder conformar Gobierno resulta harto improbable.

Carlos Alsina, en su editorial en ‘Más de Uno’ (Onda Cero) de este 25 de julio de 2023, cuenta que la formación de Alberto Núñez Feijóo trata de rehacerse del soponcio de ese 23-J haciendo inventario de lo conseguido y que no es otra cosa que haber ganado las elecciones:

Que en el PP están como si les hubiera atropellado un tranvía salta a la vista. Y que tratan de que España no olvide que quien tiene 136 escaños, más que nadie, es Feijóo, también. De todo lo que expuso ayer el ganador-derrotado quizá lo más inesperado es que Sánchez y él han hablado. Bueno, hablado… de aquella manera. Un whatsapp. Que le hizo llegar Sánchez. Y dices, será para felicitarle por la victoria, que es una tradición. Pues va a ser que no. Sánchez no felicita. Salvo a los propios. Y a Page tardó casi un día, acuérdese.